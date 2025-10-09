El Club Altés revoluciona la vela en Algeciras: 28 jóvenes deportistas ya surcan las aguas con material completamente renovado

La bahía de Algeciras vuelve a llenarse de velas blancas cada sábado por la mañana. El Club Altés ha arrancado su temporada de vela ligera con una energía renovada, nuevos rostros y, sobre todo, un material completamente actualizado que marca un antes y un después en la formación náutica de la zona.

Veintiocho jóvenes regatistas han sido los protagonistas de un verano intenso que comenzó en julio con un campamento preparatorio en Arcos de la Frontera y continuó con un clinic de perfeccionamiento en las instalaciones del Centro de Tecnificación Deportiva de la Federación Andaluza de Vela, en Puerto Sherry. Desde entonces, las aguas de la bahía han sido testigo de cuatro travesías cortas, encuentros con otros clubes náuticos de la zona, dos jornadas completas dedicadas al mantenimiento y reparación de los Optimist, y las primeras regatas oficiales en el Campo de Gibraltar.

La estructura técnica del club también se ha reforzado. Dos monitores federados y tres antiguos alumnos convertidos en ayudantes conforman el equipo que guía a estos jóvenes deportistas en su aprendizaje. Además, el responsable de la actividad ha dado un paso más en su cualificación profesional al completar este verano las prácticas necesarias para obtener el título de Técnico Deportivo en Vela Ligera, Grado Medio.

Pero si hay un factor que ha resultado determinante para este despegue, ese es el apoyo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA). José Luis Portilla, responsable del Club Altés, no ha dudado en destacar públicamente esta colaboración: "La ayuda de la APBA ha sido fundamental para el desarrollo de una buena parte de nuestra actividad docente estival", ha subrayado. Gracias a esta alianza estratégica, el club estrena curso con numeroso material renovado que garantiza no solo la seguridad, sino también mejores condiciones de aprendizaje para todos los alumnos.

Los entrenamientos continúan cada sábado por la mañana en diferentes puntos, consolidando al Club Altés como una de las escuelas de vela ligera más activas y dinámicas de la provincia. Con el viento a favor y una base sólida tanto en recursos como en ilusión, la temporada promete seguir cosechando buenos resultados en las competiciones venideras.