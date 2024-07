Algeciras, la tercera ciudad con mayor demanda de alquiler de la provincia y una oferta escasa

Algeciras/El mercado de la vivienda supone un gran quebradero de cabeza en gran parte de España, el cual crece cuando ponemos el foco en el alquiler y, más aún, en el algunas ciudades. No hace falta irse a una gran capital como Madrid, Barcelona o Sevilla para que se produzca esta situación. Es el caso de Algeciras que, según un estudio, se encuentra entre los 100 municipios de España con mayor demanda de arrendamiento en el país.

El dudoso privilegio de aparecer en la zona alta de esta lista, publicada por el portal especializado Idealista, lo copan en buena parte municipios de Cataluña y Madrid, aunque no hay que bajar mucho para encontrarse a Jerez de la Frontera en el puesto 34. Algo más abajo, en el 63 aparece Cádiz y ya en el 72 lo hace Algeciras, justo por delante de Chiclana de la Frontera. Rozando el puesto 100 también se cuela la urbanización sanroqueña de Sotogrande, en el 102.

Centrando el foco en Algeciras, su situación de escasez de vivienda para arrendar viene desde hace varios años y ha dejado un panorama poco optimista a corto plazo. "Tenemos una demanda brutal y no tenemos nada de oferta", lamenta Lucas Carrasco, presidente de la Asociación de Gestores Inmobiliarios de Cádiz (GICA) y gerente de la inmobiliaria Surhome en Algeciras.

De acuerdo con la información que publica el portal Idealista, el precio medio de la vivienda de alquiler en Algeciras se sitúa en 7,5 euros el metro cuadrado. Esto supondría un coste mensual de, aproximadamente, 600 euros para un piso de 80 metros cuadrados. No obstante, los datos que comparte Carrasco son menos halagüeños, ya que asegura que el precio medio actual oscila "entre nueve y once euros por metro cuadrado". En el caso de la misma casa, se movería entre 720 y 880 euros. Eso sí, si se incluyeran casas individuales o adosados, el precio sería "mucho mayor".

Un cartel de se alquila en Algeciras. / Erasmo Fenoy

Una de las características del arrendamiento en la ciudad es la alta rotación de inquilinos que impera entre "profesores, policías que vienen a la Operación Paso del Estrecho, trabajadores de fábricas en verano..." a los que se suma la población local, como parejas jóvenes en busca de emanciparse.

"Llega a un extremo de que, cuando en una inmobiliaria publicamos un anuncio, en uno o dos días tenemos que quitarlo y trabajar con esos clientes porque te satura la oficina", destaca Carrasco para ejemplificar la situación que se vive en Algeciras en torno al mercado del alquiler.

Este panorama, al contrario de lo que puede suceder en otras ciudades, está bastante extendido por toda Algeciras y no se enfoca en algunas barriadas en concreto. De hecho, el entorno de la Plaza Verboom, en pleno centro, es el único que está más demandado. Las zonas más humildes sí se diferencian de la búsqueda de arrendamientos, en este caso por menor volumen, como el caso del Saladillo o la Piñera. Aun así, el presidente de GICA asegura que, en esta última, ya no se encuentran alquileres "por debajo de 300 euros".

Un problema gestado en el tiempo

El panorama actual de la vivienda, a ojos de Lucas Carrasco, no es achacable a ningún partido político, sino que "viene de fondo" por falta de políticas efectivas. "No se construye obra nueva ni vivienda social y no hay casa", asegura.

Aun así, la nueva ley de vivienda que pretendía servir de paliativo al problema del mercado inmobiliario, de acuerdo con el gestor inmobiliario, "no solo no lo ha arreglado sino que lo ha empeorado". "Tengo clientes que antes alquilaban y ahora no quieren", comenta, debido a que sienten "inseguridad jurídica". Según su experiencia, esperaban que esos pisos saliesen a la venta, pero no ha sido así en muchos casos, dando lugar a muchas viviendas vacías.

También reconoce que, en muchos casos, los propios caseros les obligan a "filtrar" sus clientes, buscando "seguridad" con inquilinos que sean funcionarios o tengan nóminas más altas. Incluso los hay que solo buscan profesores o perfiles parecidos que no impliquen alquileres a largo plazo.

Este filtro por parte de los propietarios no se traslada directamente a sus propios pisos, sino que son las inmobiliarias las que tienen que realizar esa labor para evitar que casas en estados "decepcionantes" salgan al mercado. "A veces les decimos a los propietarios que no lo alquilamos si no lo arreglan", apunta Carrasco. "El que tienen un piso en condiciones lo alquila a un precio alto y el que no, también lo alquila y el inquilino tiene que cogerlo porque no hay otra cosa", especifica el presidente de GICA.