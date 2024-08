El Cigala, entre los invitados a la gran celebración en Algeciras por el nacimiento de Miguel Lara, nieto de Raquel Bollo

Algeciras/El cantaor flamenco Diego el Cigala ha sido uno de los invitados a la feliz celebración en el restaurante La Esquina, en la playa del Rinconcillo, en Algeciras, por el nacimiento de Miguel Lara Cortés, hijo de Miguel Lara Luna y Alma Cortés Bollo, quien dio a luz el pasado viernes, 16 de junio, en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar.

"Ya estoy en el mundo, familia. He pesado 4,1 kilos y he medido 54 centímetros. No ha sido fácil del todo, pero ya estamos ready para disfrutar de todo lo que viene", ha publicado la madre en sus redes sociales quien también ha dado las gracias a todo el equipo médico que la atendió durante el parto.

La abuela del pequeño, Raquel Bollo, popular colaboradora de televisión, empresaria y figura pública de la prensa del corazón, también ha asistido a la fiesta en La Esquina. "Gracias a mi princesa Alma y a mi niño preferido, Miguel, por darme mi tercer nieto y hacerme la abuela más feliz de este mundo", ha escrito la que fue esposa del cantante flamenco Chiquetete en su perfil de Instagram.

Fruto de aquel turbulento matrimonio nació Alma Cortés, exconcursante de Supervivientes y que, a sus 25 años, es madre de otra niña, Jimena, que tuvo junto a su anterior pareja, Juan José Peña, en plena pandemia por el coronavirus.

Los otros abuelos del recién nacido son el conocido empresario José Luis Lara Heredia y Marifran Luna, felices también por la llegada de este nuevo miembro a la familia, muy querida en Algeciras.