La Chorizada Popular y las fiestas vecinales llenan de ambiente el Carnaval en las barriadas de Algeciras

La tradicional Chorizada Popular de la Peña Ferroviaria ha reunido este sábado a decenas de vecinos en la avenida Agustín Bálsamo de Algeciras con motivo de su 41ª edición, consolidándose un año más como uno de los actos más destacados del Carnaval Especial. Desde las 13:30, la música, el buen ambiente y la gastronomía convirtieron el entorno de la sede de la peña en un animado punto de encuentro para disfrutar de la fiesta en la calle.

El pregón de esta edición corrió a cargo del delegado municipal de Coordinación y Limpieza, Vicente Palomares, que dio el pistoletazo de salida a una jornada marcada por la convivencia y el carácter popular del Carnaval con la participación de varias agrupaciones de la ciudad. A la cita acudieron numerosos vecinos, colectivos y representantes municipales, con el alcalde, José Ignacio Landaluce, a la cabeza, que compartieron una mañana festiva al ritmo de las coplas.

Vicente Palomares durante el pregón en la Peña Ferroviaria. / Andrés Carrasco

El ambiente carnavalero se extendió también a otras zonas de la ciudad, con celebraciones organizadas por asociaciones vecinales en La Yesera, El Embarcadero y Las Colinas, donde desde el mediodía se sucedieron actuaciones de agrupaciones carnavalescas locales. Del mismo modo, la Tagarniná de La Vía volvió a congregar a numerosos asistentes, manteniendo viva una de las tradiciones más singulares del Carnaval en la ciudad.

El Ayuntamiento ha destacado la implicación del tejido vecinal en la organización de estas actividades, que contribuyen a dinamizar las barriadas, reforzar la convivencia y preservar las costumbres populares ligadas a estas fiestas.