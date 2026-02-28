Las fotos de la Chorizada Popular del Carnaval en Algeciras
El buen ambiente y la gastronomía llenan el entorno de la sede de la Peña Ferroviaria para disfrutar de la fiesta en la calle
La tradicional Chorizada Popular de la Peña Ferroviaria ha reunido este sábado a decenas de vecinos en la avenida Agustín Bálsamo de Algeciras con motivo de su 41ª edición, consolidándose un año más como uno de los actos más destacados del Carnaval Especial.
Desde las 13:30, la música, el buen ambiente y la gastronomía convirtieron el entorno de la sede de la peña en un animado punto de encuentro para disfrutar de la fiesta en la calle.
