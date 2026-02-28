Meteo
El tiempo para los primeros días de marzo
Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras
Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / ANDRÉS CARRASCO

Las fotos de la Chorizada Popular del Carnaval en Algeciras

El buen ambiente y la gastronomía llenan el entorno de la sede de la Peña Ferroviaria para disfrutar de la fiesta en la calle

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 28 de febrero 2026 - 16:17

La tradicional Chorizada Popular de la Peña Ferroviaria ha reunido este sábado a decenas de vecinos en la avenida Agustín Bálsamo de Algeciras con motivo de su 41ª edición, consolidándose un año más como uno de los actos más destacados del Carnaval Especial.

Desde las 13:30, la música, el buen ambiente y la gastronomía convirtieron el entorno de la sede de la peña en un animado punto de encuentro para disfrutar de la fiesta en la calle.

1/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
2/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
3/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
4/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
5/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
6/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
7/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
8/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
9/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
10/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
11/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
12/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
13/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
14/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
15/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
16/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
17/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
18/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
19/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
20/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
21/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
22/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
23/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
24/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
25/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
26/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
27/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
28/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
29/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
30/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
31/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
32/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
33/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
34/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco
35/35 Las fotos de la Chorizada Popular de Algeciras / Andrés Carrasco

