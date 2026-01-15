Una charla revive la histórica Conferencia de Algeciras de 1906 en su 120 aniversario

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Algeciras donde se celebraron las sesiones de la Conferencia de 1906.

Algeciras volvió a aparecer casi a diario en los principales periódicos del mundo. No es una metáfora: ocurrió en enero de 1906, cuando diplomáticos, embajadores y periodistas de medio planeta se dieron cita en la ciudad para participar en la Conferencia Internacional de Algeciras, un acontecimiento decisivo para la política internacional del momento. 120 años después, aquel episodio irrepetible será el eje de una charla coloquio que se celebrará este viernes, 16 de enero, a las 12:00, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

La cita, titulada Hablemos de Algeciras. La Conferencia de Algeciras, está organizada por la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño (AEPA2015) con motivo del aniversario del inicio de la cumbre, y contará con las intervenciones de Roberto Godino Hurtado y José Ángel Cadelo de Isla, colaborador de Europa Sur. La entrada será libre hasta completar aforo.

El 16 de enero de 1906, el entonces conocido como Salón Rojo del Ayuntamiento —rebautizado así por los más de cien cronistas acreditados— se convirtió en escenario de una partida diplomática de primer nivel. Las grandes potencias coloniales debatían el futuro de Marruecos tras la Primera Crisis marroquí, en una conferencia convocada por el káiser alemán que situó a Algeciras en el epicentro de la política internacional.

Mientras tanto, en la Plaza Alta y la calle Convento, las majestuosas calesas se alineaban para dejar paso a embajadores y secretarios escoltados por uniformes de gala, hablando idiomas desconocidos para los pescadores y hortelanos de una ciudad. Aquel contraste, casi cinematográfico, forma parte de la memoria histórica que la charla pretende rescatar y contextualizar.

El acto se celebrará en la Casa Consistorial, en la calle Alfonso XI, número 12, y cuenta con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras. Desde AEPA2015, entidad cultural sin ánimo de lucro dedicada a la investigación, difusión y defensa del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, se subraya la importancia de acercar este episodio clave a la ciudadanía y reivindicar el papel que Algeciras jugó en la historia contemporánea.

Un viaje al pasado para entender por qué, durante unas semanas de enero, Algeciras fue el centro del mundo.