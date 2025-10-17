El Centro Médico Quirónsalud Algeciras cumple seis años como referente sanitario de proximidad, calidad en el servicio y trato cercano hacia el paciente

El Centro Médico Quirónsalud Algeciras está de celebración. El recinto sanitario cumplió seis años el pasado jueves, 16 de octubre, brindando a sus pacientes un servicio de excelencia basado en un trato personalizado, cercano y familiar. Ubicado en pleno corazón de Algeciras, en la plaza de Andalucía, el centro, adscrito al Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, se ha convertido en la opción referente de proximidad dentro del sector sanitario privado para aquellos que residen o trabajan en la ciudad.

El centro, de dos plantas y con 11 consultas activas, cuenta con una plantilla de alrededor de 25 médicos, además de personal de Enfermería y administrativo, prestando servicio en casi una veintena de especialidades: Análisis Clínicos, Digestivo, Cardiología, Cirugía Plástica, Teledermatología, Endocrino, Enfermería, Fisioterapia, Medicina General, Ginecología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Psiquiatría, Radiología Simple, Reumatología, Unidad del Dolor, Urología y Podología, que se incorpora en los próximos días.

Centro médico Quirónsalud Algeciras

Del mismo modo, el Centro Médico Quirónsalud Algeciras cuenta con un servicio de Medicina de Familia sin cita previa, de modo que el paciente acude cuando realmente lo prefiere o necesita, y que se ha destacado en los últimos años por crear un vínculo de confianza y cercanía entre el facultativo y el paciente. Además, cuenta con equipos de tecnología punta, pruebas diagnósticas, análisis clínicos, sala de curas y extracciones y sala de fisioterapia.

Gema Rufo, jefa del servicio de Enfermería del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y del Centro Médico Quirónsalud Algeciras, ha señalado que en los seis años que lleva en marcha “se ha afianzado como una opción de proximidad con toda la garantía asistencial que brinda Quirónsalud y que durante más de una década se ha ido cimentando en el Campo de Gibraltar a través de su hospital de Palmones”. Recuerda que el centro nació con esa vocación de cercanía hacia el paciente residente en Algeciras que, por sus circunstancias, tiene más difícil desplazarse hasta Los Barrios.

Entre las numerosas especialidades médicas, Rufo señala la importancia de servicios como “Otorrinolaringología, que da consulta todas las mañanas, Reumatología, donde durante estos años nos hemos ganado la confianza del paciente ofreciendo el tratamiento fisioterapéutico y rehabilitador óptimo aplicable a los enfermos reumáticos; Medicina de Familia sin cita previa, Cardiología, Oftalmología, etc.”, sin olvidar “recientes incorporaciones como una psiquiatra con especialidad en pacientes pediátricos y una podóloga, que comenzará a pasar consulta a principios de noviembre”.

El bienestar y el confort del paciente son una de las prioridades del grupo Quirónsalud y ello se refleja también en el Centro Médico Quirónsalud Algeciras, en el que sus dos plantas están comunicadas por ascensor y cumpliendo estrictamente con la normativa vigente en materia de accesibilidad en sus diferentes estancias, así como en las consultas.