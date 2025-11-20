CCOO critica el nuevo pliego de limpieza de playas en Algeciras por recortes de plantilla pese al aumento del presupuesto

Comisiones Obreras del Hábitat ha anunciado que presentará alegaciones al nuevo pliego de condiciones para la adjudicación del servicio de mantenimiento y limpieza de las playas de Algeciras, aprobado de forma provisional por el pleno municipal. El sindicato considera “inaceptable” que el documento contemple recortes de personal a pesar de que el presupuesto destinado a este servicio aumentará en casi dos millones de euros.

Según CCOO, el pliego prevé una reducción de hasta cinco puestos de trabajo y establece que las bajas en plazas fijas no se cubrirán hasta la quinta ausencia, momento en el que únicamente se reemplazaría a una persona. Para la organización sindical, estas medidas suponen “una merma injustificada de los recursos humanos” que repercutiría directamente en la carga de trabajo de la plantilla y en la calidad del servicio.

“Menos plantilla, más carga de trabajo y casi dos millones más de gasto resulta inaceptable. De prosperar, perjudicaría no solo los derechos de las personas trabajadoras, sino también la prestación del servicio”, sostiene el responsable comarcal de CCOO del Hábitat, Miguel Páramo.

Conflictos con el convenio colectivo

El sindicato advierte además de que el nuevo pliego contraviene disposiciones del convenio colectivo vigente en materias como horarios o vacaciones, lo que, según CCOO, desembocaría en conflictos con la futura empresa adjudicataria. “Es un documento que nace con elementos de choque laboral incorporados”, subrayan.

Incumplimientos de la actual adjudicataria

Más allá del nuevo pliego, CCOO denuncia que el documento actualmente en vigor tampoco se está cumpliendo. Afirman que existen bajas de personal que no han sido cubiertas, a pesar de que el pliego obliga a cubrir al menos el 50% de las mismas. Además, señalan que hay tres trabajadores jubilados desde hace años cuyas plazas aún no han sido sustituidas, lo que supondría un incumplimiento del volumen mínimo de personal exigido a Urbaser, empresa adjudicataria actual.

Alegaciones y posible movilización

Ante esta situación, CCOO del Hábitat anuncia que presentará “las pertinentes alegaciones” al pliego aprobado inicialmente, con la confianza de que se rectifiquen los puntos que generan preocupación entre la plantilla. El sindicato tampoco descarta convocar movilizaciones si no se atienden sus reclamaciones y los derechos laborales se ven amenazados.