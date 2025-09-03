CCOO denuncia la falta de personal en la escuela infantil Los Navegantes de Algeciras al inicio del curso

Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado este miércoles la grave carencia de personal en la escuela infantil Los Navegantes de Algeciras coincidiendo con el inicio del curso escolar. El sindicato advierte de que esta problemática no es exclusiva del centro algecireño, sino que se extiende a numerosas escuelas de la comarca del Campo de Gibraltar, donde no se ha logrado cubrir la totalidad de las plantillas.

La situación específica de la escuela infantil Los Navegantes evidencia una falta de tres técnicos especialistas: dos plazas corresponden a vacantes sin cubrir y una tercera a una baja médica pendiente de sustitución.

"Si tenemos en cuenta que estos profesionales atienden a menores de tres años, mantener una plantilla por debajo de lo necesario supone una grave irresponsabilidad de los responsables de la administración educativa", ha declarado Fran Carrascal, portavoz de CCOO Enseñanza.

Una problemática recurrente

El sindicato considera "inaceptable" que estas situaciones "se repitan año tras año", lo que califican como "una lamentable falta de planificación del inicio de curso" por parte de la administración educativa.

Desde CCOO han mostrado su determinación para resolver esta situación: "No vamos a cejar hasta que estén cubiertas todas las plazas necesarias para el correcto funcionamiento de los centros", han concluido en su comunicado oficial.