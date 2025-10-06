CCOO alerta del “colapso inminente” del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras por falta de personal

Concentración de los sindicatos en Algeciras por la erradicación de la violencia machista, en noviembre de 2024.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha advertido del “colapso inminente” que amenaza al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras, después de que la Junta de Andalucía ampliara sus competencias sin aumentar la plantilla. Según denuncia la organización sindical, el juzgado, que ya estaba saturado, deberá asumir ahora la instrucción de nuevos delitos de violencia sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y trata con fines de explotación sexual cuando la víctima sea una mujer.

“La carga de trabajo crecerá más de un 30% y resulta inasumible con los medios actuales”, ha alertado este lunes la delegada sindical de CCOO Justicia, Clara Leal, quien considera “nefasto” que la Consejería de Justicia, Administración Pública y Administración Local no haya previsto el refuerzo necesario.

CCOO recuerda que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras cuenta con un único magistrado para atender los casos procedentes de ocho municipios del Campo de Gibraltar. Aunque la Junta contempla crear un nuevo puesto de magistrado juez y otro de fiscal a partir del 31 de diciembre de 2025, el sindicato critica que no se haya previsto un incremento paralelo del personal funcionario. “Solo se añade una plaza, y además se quita de otro órgano judicial”, lamentan.

La situación no es mejor en el Juzgado de lo Penal número 4 de Algeciras, especializado también en violencia de género, donde, según CCOO, no se prevé ningún aumento de plantilla ni se abona un complemento retributivo a los trabajadores pese a la especialización que exige su labor.

El sindicato asegura que las condiciones laborales y retributivas en ambos juzgados son “pésimas” y que la sobrecarga pone en riesgo la atención a las mujeres víctimas de violencia machista y a las nuevas víctimas de delitos sexuales. Por ello, CCOO ha exigido al Secretario de Estado de Justicia y a la Junta de Andalucía que adopten medidas extraordinarias, como el incremento de personal o las prolongaciones de jornada, “para evitar el colapso y garantizar la calidad del servicio público”.

“No se puede implantar a coste cero una modificación tan profunda en la organización judicial”, sostiene CCOO, que acusa al Gobierno andaluz de mirar hacia otro lado y de “pretender una mejora ficticia de la eficiencia a costa de la sobreexplotación del personal y del deterioro del servicio a la ciudadanía”.