Algeciras descubre el cartel de Valentín Rivera de la Semana Santa 2026 para la tertulia cofrade La Levantá

La Asociación Cultural de Tertulia Cofrade La Levantá, presidida por Manolo López Arcas, ha presentado este sábado su cartel para la Semana Santa 2026, obra del artista barreño Valentín Rivera, en un acto celebrado en la Capilla de San Isidro.

El acto contó con la presencia del presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Nicolás Fernández Arjona, así como representantes de diversas hermandades y cofradías de la ciudad. El primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, junto a la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, y el teniente de alcalde delegado de Deportes y pregonero de la Semana Santa 2026, Jorge Juliá, también asistieron.

Previo a la presentación del cartel, se celebró una solemne Eucaristía, en la que se dedicaron palabras de recuerdo a las víctimas de Adamuz. A continuación, se descubrió el cartel. Durante el acto se realizaron también otros homenajes y reconocimientos. Se entregaron tapas al exaltador de la XXIX Exaltación de la Saeta, José Manuel Sánchez Bautista, y se dio la bienvenida a un nuevo contertulio, Manuel Garnica. Además, se dedicaron palabras de recuerdo a la figura del fallecido Enrique Tadeo.

El primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, destacó la importancia de este tipo de eventos “que contribuyen a mantener vivas nuestras tradiciones y a engrandecer la Semana Santa algecireña”, y agradeció a la Tertulia Cofrade La Levantá “su labor constante en la promoción y difusión de la cultura cofrade en la ciudad”.