Carlos Gómez de Avellaneda impartirá una conferencia sobre el Templo de Jerusalén en la Historia del Arte

La Asociación La Trocha, dedicada al estudio, defensa y divulgación del patrimonio cultural, organiza un nuevo encuentro dentro del ciclo de conferencias Vida Ascendente en Algeciras. El próximo miércoles 19, a las 18:00, el Salón Parroquial de Nuestra Señora de la Palma será escenario de la ponencia titulada El Templo de Jerusalén a lo largo de la Historia del Arte, a cargo de Carlos Gómez de Avellaneda Sabio, investigador y divulgador especializado en patrimonio histórico-artístico.

La actividad, de carácter gratuito, permitirá la entrada hasta completar aforo y se enmarca en la programación cultural que la asociación impulsa en Algeciras, con el objetivo de acercar al público general temas de gran relevancia histórica y espiritual.

Con esta iniciativa, La Trocha refuerza su compromiso con la difusión del patrimonio y la memoria colectiva, ofreciendo a la ciudadanía una oportunidad única de profundizar en la trascendencia del Templo de Jerusalén como símbolo artístico y religioso a lo largo de los siglos.