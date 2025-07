Caos en el trayecto de autobús de Madrid a Algeciras: 60 pasajeros atrapados en Córdoba tras tres averías y sin asistencia de Interbus

Lo que debía ser un trayecto habitual desde Madrid a Algeciras ha terminado convirtiéndose en una pesadilla para los 60 pasajeros del autobús de Interbus, atrapados en Córdoba a las ocho de la tarde después de más de once horas de viaje, tres incidentes mecánicos y la ausencia total de soluciones por parte de la compañía.

El autobús salió de la capital a las 9:00 con llegada prevista a las 17:30. No obstante, la primera parada no programada tuvo lugar en Nueva Seseña, donde el vehículo permaneció detenido durante más de media hora por una avería en el aire acondicionado. Aunque el conductor consiguió reanudar la marcha, el motor volvió a fallar en Puerto Lápice. Allí esperaron más de una hora hasta la llegada de un autobús de refuerzo, que también terminó averiándose, esta vez a unos 30 minutos del área de Pedro Abad, Córdoba, tras emitir un fuerte olor a quemado y quedar completamente inoperativo.

La situación obligó a una usuaria a contactar con la Guardia Civil, que acudió al lugar para socorrer a los pasajeros y ofrecer agua fría ante el intenso calor. Entre los afectados había niños, personas mayores y una mujer embarazada, quienes tuvieron que refugiarse en el coche patrulla con aire acondicionado. La Guardia Civil también logró que un autobús de la compañía Alsa, con algunos asientos libres —utilizados por los más vulnerables—, recogiera y trasladara a todo el grupo, de pie, hasta un área de servicio en Lucena para poder descansar, usar los aseos y comer algo. Hasta allí se ha desplazado una ambulancia para atender a una de las pasajeras que parece haber sufrido un golpe de calor. El termómetro marca 38 grados en la zona.

Los usuarios del autobús estropeado viajando en el Alsa que los ha recogido. / E.S.

Mientras tanto, las maletas de todos los pasajeros permanecen atrapadas en el segundo autobús averiado, que se encuentra detenido en algún punto de Córdoba. Según testigos, el conductor no quiso forzar la apertura del compartimento por miedo a dañar más el vehículo. Un pasajero, mecánico de autobuses y camiones, asegura que el conductor no supo reaccionar adecuadamente y que, tras una bajada de temperatura del motor con la pausa, habría sido posible llegar hasta Málaga y recuperar el equipaje, pero el conductor prefirió detenerse. “El autobús se ha sobrecalentado con la temperatura del exterior y con la de sobreesfuerzo, porque tiene mucho kilometraje. Saltó el testigo de temperatura, pero a los 20 o 30 minutos ha bajado la temperatura bastante para poder circular. El conductor no ha querido arriesgarse a seguir conduciendo hasta un área de servicio y ha decidido parar”, ha explicado el mecánico a Europa Sur.

A esta grave situación se suma una denuncia formal interpuesta por la Guardia Civil contra Interbus. Tras revisar la documentación, los agentes comprobaron que la empresa presentaba irregularidades no solo en la falta de relevos de conductores —cuando legalmente se deben cambiar cada cuatro horas y este trayecto de ocho la realizaba un solo chófer—, sino también en aspectos relacionados con el seguro del vehículo. “Los vamos a llevar a los juzgados”, han declarado los agentes a varios pasajeros.

Por el momento, Interbus no ha emitido ningún comunicado oficial. El único respaldo que han recibido hasta ahora ha sido el de la Guardia Civil, cuya implicación ha sido decisiva para evitar un desenlace aún más grave. A las 20:30 h, por fin ha llegado un nuevo autobús sustituto. Los pasajeros, exhaustos, aún deben esperar a que una grúa remolque el vehículo averiado para recuperar sus maletas antes de poder reemprender el viaje hacia Málaga, Marbella, Estepona y, finalmente, Algeciras.