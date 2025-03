“El camino del buen costalero pasa por la humildad”

Pregunta.¿Cómo nace la pasión por el costal?

Respuesta.Por mi familia, una suerte. Desde que tengo uso de razón recuerdo ir a los ensayos de Medinaceli por San Isidro con mi tío e incluso con mi abuelo. Siempre tuve dentro esa cosita por el mundo “de abajo”.

P.¿Qué tienen de especial las trabajaderas?

R.Exista una magia única. Se crea algo, un áurea, llámalo como quieras, que no se puede describir. También es muy especial que un grupo de personas, todos diferentes, estamos comprometidos por un mismo trabajo, esfuerzo y labor; nadie es más importante, nadie está por encima del resto. Además, cada uno, en su interior vive de manera personal la estación de penitencia.

P.¿Y tu idilio con la Semana Santa? ¿Primeras devociones?

R.Desde pequeño, siempre me busco y me encuentro ligado al Martes Santo. Fui creciendo alrededor de la Hermandad de Medinaceli, es mi cofradía, la de mi familia.

P.¿Cómo te llega el nombramiento de pregonero?

R.Si no me equivoco, un 2 de octubre. Había quedado con Fernando [Ortega, capataz de Borriquita], en patio de los salesianos para hablar del paso. Allí coincidí con algunos miembros de Junta y con Mayte [Jurado], su Hermana Mayor. Fue un día como otro cualquiera, conversando sobre novedades, los cambios en el Misterio para este año y por sorpresa, se acercaron y me dieron un sobre. No me lo creía. Es un privilegio y estoy enormemente feliz.

P.¿Qué tiene de especial interpretar el pregón de costalero en tu hermandad de Borriquita y frente a tus compañeros de cuadrilla?

R.Un bonito reto. A día de hoy sigo sin considerarme pregonero, como tal. Confío en que ese día, rodeado de familia, amigos, compañeros y gente de otras cofradías, todo salga tal y como lo siento. Será un día que nunca olvidaré y algo que llevaré conmigo.

P.Sin desvelar nada, ¿qué escucharemos desde el atril?

R.Pretendo trasmitir, al menos intentarlo, qué supone para mí el mundo del costal y mis sentimientos como costalero. Principalmente, esa máxima de ser humilde y buena persona, siempre, como camino para ser buen costalero.

P.¿Goza de buena salud el mundo del costal en Algeciras?

R.En mi opinión, creo que atravesamos un gran momento para el mundo del costal. Están dándose la mano, debajo de los pasos, una muy buena generación de costaleros con otra de gente joven que están aprendiendo de ellos. Creo que hay una buena cantera para muchos años en los pasos de la ciudad.

P.¿Qué le sobra y qué le falta al colectivo costalero?

R.Le sobra cierto afán de protagonismo y aires de superioridad. A veces se peca de poca humildad pero no es la mayoría, todo lo contrario. Hay muy buenas personas en el mundo del costal. Y por faltar, quizás algo más de formación y de interés en seguir aprendiendo.

P.Un momento especial y único bajo una parihuela…

R.Es difícil quedarse con uno solo. Recuerdo con cariño la primera vez en mi cofradía, como costalero del Palio de la Esperanza y que al final del recorrido, ya con las fuerzas casi vencidas, estaba esperándome mi abuelo. Borriquita en Montereros es muy especial, igual que Columna cuando llega a San Isidro y se pone frente al Medinaceli. Y del Cautivo, casi cualquier sitio aunque a modo genérico, me quedo con la salida de cualquier cofradía, siempre es un momento muy especial para mí.

P.Antes de acabar, la devoción y la afición no están reñidas…

R.No están reñidas pero también pueden convivir la una sin la otra. Ese no es el centro del debate. Lo importante no son los motivos que lleve a cada hasta un paso, lo que prevalece es su compromiso, compañerismo y humildad. Cada uno conoce sus motivos.