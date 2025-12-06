Ocio
El tiempo para el puente en el Campo de Gibraltar
Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras / VANESSA PÉREZ

06 de diciembre 2025 - 20:19

El puente de La Inmaculada comienza fuerte en Algeciras. El Día de la Constitución llenó las calles de Algeciras de un ambiente festivo y familiar que llevó a muchas personas a los bares y restaurantes hasta bien entrada la noche. Desde primera hora de la mañana, vecinos de todas las edades paseaban por plazas y avenidas, disfrutando del sol y de la animación que se respiraba en cada rincón.

