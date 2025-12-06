Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras
El puente de La Inmaculada comienza fuerte en Algeciras. El Día de la Constitución llenó las calles de Algeciras de un ambiente festivo y familiar que llevó a muchas personas a los bares y restaurantes hasta bien entrada la noche. Desde primera hora de la mañana, vecinos de todas las edades paseaban por plazas y avenidas, disfrutando del sol y de la animación que se respiraba en cada rincón.
1/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
2/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
3/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
4/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
5/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
6/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
7/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
8/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
9/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
10/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
11/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
12/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
13/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
14/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
15/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
16/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
17/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
18/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
19/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
20/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
21/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
22/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
23/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
24/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
25/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ
26/26Búscate en las fotos del tardeo en el Día de la Constitución en Algeciras/VANESSA PÉREZ