Un brote de coronavirus afecta a 11 internos de la prisión de Botafuegos

Acaip-UGT denuncia que el centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras, sufre en la actualidad un brote de coronavirus que afecta a 11 internos, uno de ellos procedente de la calle que ya presentaba síntomas. El sindicato señala que tanto el colectivo de trabajadores como la población reclusa están inmunizados en más del 90%.

La sintomatología de todos los afectados es leve, según indica Acaip, pero ante la capacidad para trasmitir laenfermedad los afectados han sido aislados en la enfermería y en una de las plantas de los módulos 2 y 10 que han sido habilitadas.

El sindicato recuerda que el pasado junio ingresaron casi 100 nuevos internos que pasaron al módulo de reclusos sin vacunas tras hacer una cuarentena y que a partir de este martes serán sometidos a cribados para detectar posibles casos. La Dirección del centro penitenciario ha elaborado una orden para gestionar el brote: se han restringido las comunicaciones familiares al 50% de su capacidad, sólo podrán disfrutar las comunicaciones íntimas los internos que estén vacunados y solo se permitirá el acceso al personal procedente del exterior como ONG, voluntariado, monitores de talleres y ministros del cultos si están vacunados.

La sección sindical de Acaip-UGT en Algeciras entiende que no es posible conocer cuál ha sido el origen de este nuevo foco y también de que el factor cero no existe, pero indica que "el pasar a módulo a internos de nuevo ingreso sin vacunar, el restablecer las comunicaciones especiales y la entrada a la prisión del personal externo no ha contribuido de forma positiva a evitar los contagios".

Ante esta situación, el sindicato ha instado mediante un escrito a la Dirección del centro a que adopte medidas más estrictas de carácter restrictivo y preventivo, revisables por un periodo de 15 días, como son la suspensión d los permisos de salida, a las entradas del voluntariado, las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia, con el exterior y cuarentenas a la paquetería de entrada.