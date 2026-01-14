¿A qué horas se espera lluvia en el Campo de Gibraltar este jueves?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un breve paréntesis de estabilidad este jueves 15 de enero en el Campo de Gibraltar tras el prolongado episodio de lluvias, aunque la mejoría será pasajera. El viernes y el sábado llegará un nuevo frente atlántico que devolverá las precipitaciones generalizadas, algunas de ellas persistentes y con acumulados significativos.

El jueves se presenta como el día más estable de la semana. Durante la madrugada y primeras horas de la mañana habrá abundante nubosidad, con alguna llovizna débil y residual de carácter puntual, que no superará los 0,2 litros por metro cuadrado en torno a las 15:00, aunque otras fuentes no oficiales prevén chubascos de baja intensidad entre las 11:00 y las 23:00.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 7 y 10 grados, mientras que las máximas se situarán en torno a los 14 o 15 grados, con vientos flojos de componente variable, entre 15 y 20 km/h. La tarde será tranquila, sin precipitaciones y con buena visibilidad, mientras que por la noche aumentarán las nubes medias, aunque sin lluvia.

Viernes 16: regreso de la lluvia con fuerza

El viernes marcará el inicio de un nuevo episodio lluvioso importante. La probabilidad de precipitación será del 100% durante prácticamente toda la jornada, comenzando ya en la madrugada con lluvias persistentes.

A lo largo del día se esperan chubascos moderados a localmente intensos, con acumulados destacados. Las temperaturas mínimas subirán hasta los 11 grados, y las máximas alcanzarán los 16 grados. El viento soplará del suroeste, con rachas que podrán alcanzar los 25 km/h. Por la noche, aunque la lluvia tenderá a remitir, seguirá presente con una probabilidad cercana al 90%.

Sábado 17: inestabilidad prolongada

El sábado continuará marcado por la inestabilidad. Durante la madrugada y la mañana se mantendrá una alta probabilidad de lluvia (90%), con chubascos frecuentes y temperaturas más frías, entre 7 y 8 grados.

A partir de la tarde la situación tenderá a mejorar ligeramente, aunque aún se mantendrá una probabilidad del 65% de precipitaciones, alternándose momentos secos con nuevos chubascos. Las temperaturas máximas subirán hasta los 14 grados, con vientos más calmados, del suroeste, en torno a los 15 km/h.

Domingo 18: mejoría progresiva

El domingo será un día de transición hacia la estabilidad. La lluvia se concentrará principalmente en la mañana, con una probabilidad del 80%, mientras que por la tarde se esperan claros y una notable mejoría. Las temperaturas se moverán entre los 7 y 12 grados, con vientos flojos.