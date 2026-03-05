Los bomberos de Algeciras sofocan el incendio de un transformador en la calle Susana Marcos

Los bomberos sofocan el incendio de un transformador en la calle Susana Marcos, en Algeciras.

Los bomberos del parque de Algeciras han sofocado este jueves un incendio en un transformador de electricidad en la calle Susana Marcos. La rápida actuación de los efectivos del Consorcio Provincial en la ciudad ha posibilitado una extinción sin daños personales.

El fuego y el humo en el transformador alertaron a los vecinos del barrio y el aviso llegó en cuestión de minutos al parque de bomberos de la ciudad. Acudieron seis efectivos con dos vehículos (autobomba urbana ligera P-52 y autobomba urbana pesada U-44) que procedieron a sofocar las llamas con extintores. El transformador quedó calcinado, pero afortunadamente no se produjeron daños personales.

Los bomberos contaron con la colaboración de personal de la compañía eléctrica.