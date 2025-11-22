Los bomberos y la Policía Local sofocan un incendio en una vivienda de Algeciras que deja una intensa humareda
El fuego no deja heridos en la vivienda de la cuarta planta de la plaza Neda
Un incendio en una vivienda ubicada en la cuarta planta de un edificio de la Plaza Neda de Algeciras movilizó el mediodía de este viernes a los bomberos y a la Policía Local, aunque afortunadamente no se registraron daños personales.
El fuego se originó en la cocina y afectó principalmente a la campana extractora y a los azulejos, extendiéndose posteriormente por el resto de la vivienda debido al humo. A la llegada de los bomberos, la Policía Local ya había intervenido con varios extintores, conteniendo parcialmente las llamas.
El equipo de bomberos finalizó la extinción del fuego y llevó a cabo labores de ventilación para evacuar el humo acumulado. En la intervención participaron siete efectivos y cuatro vehículos: la autobomba urbana ligera P-52, la autobomba urbana pesada U-44, el vehículo de rescate ligero S-36 y el vehículo de mando M-48.
Gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia, el incidente no causó heridos y los daños se limitaron a la vivienda afectada, quedando descartado cualquier riesgo para los vecinos del inmueble.
