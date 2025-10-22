Los bomberos combaten un incendio cerca del parque acuático de Algeciras

Los bomberos de Algeciras están actuando desde las 15:00 de este miércoles en un incendio de pastos y arbolado en una finca situada en la calle Virgen de la Palma, cerca del parque acuático.

El fuego ha levantado una gran columna de humo que se ha hecho visible desde distintos puntos de la ciudad y el viento de suodeste está llevando un fuerte olor a quemado a distintos puntos de la ciudad.

El teléfono 112 Emergencias de Andalucía ha confirmado que ha recibido varias llamadas de vecinos alertando del incendio y que ha dado aviso al Parque de Bomberos del Consorcio Provincial de Algeciras, que no se encuentra muy lejos de la zona en la que se estça quemando la vegetación.