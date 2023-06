Barrio Vivo reforzará su atención para prevenir la violencia machista en Algeciras

La asamblea general de Barrio Vivo reforzará la atención para prevenir la violencia machista y las violaciones entre los jóvenes de Algeciras. Esta medida, junto a la campaña de prevención de alcohol y drogas en centros educativos, fueron analizadas durante la asamblea de la entidad que preside Miguel Alberto Díaz.

El presidente de la coordinadora Alternativas, Francisco Mena, en calidad de socio de Barrio Vivo, explicó ante la asamblea que las redes sociales plantean graves problemas. "Me preocupa mucho, no solo las barbaridades que aparecen en las redes por conseguir un 'me gusta', sino el acceso de los menores a la pornografía a través de Internet. Nuestros adolescentes ven el sexo como en una película que no es la realidad. Tenemos que hacer un esfuerzo para trabajar el efecto", conminó.

Otro de los graves problemas según Mena es "la mayor presencia de la cocaína debido a la superproducción en Sudamérica y la implantación de almacenes de esta droga en países subsaharianos". Mena, quien ha destacado que el movimiento contra la droga en la comarca se ha convertido ya "prácticamente, en el último reducto que hay en España contra la droga". Además ha alertado que en Latinoamérica el precio del hachís está sobrevalorado por su demanda y que este se ha equiparado al de la coca.

Los asistentes a la asamblea aprobaron igualmente el programa de actividades a realizar a lo largo del presente año, presentadas por la trabajadora social Silvia Castellano, y apoyadas por el presupuesto correspondiente a 2023, que tras la información aportada por la auxiliar administrativa, Patricia Triviño, obtuvo el visto bueno de la asamblea.

A través de las iniciativas previstas para este año, Barrio Vivo seguirá incidiendo en su lucha activa frente a las drogadicciones a través del ocio educativo-emocional. Otras actuaciones van relacionadas con el ámbito social educativo y familiar con su propuesta Emociónate con Barrio Vivo; en la prevención del absentismo escolar, con su programa Vive tu ocio con Barrio Vivo, trabajando en red con asociaciones como AIRES, Márgenes y Vínculos y Cruz Blanca; o el programa del fomento de la corresponsabilidad en el entorno familiar, laboral y social Equilibra-Dos. Otros proyectos como Avanza van dirigidos a la intervención psicosocial y educativa con menores y familias en riesgo de exclusión social.

Igualmente seguirá adelante el programa para prevenir el consumo de alcohol y drogas entre los más jóvenes. Asimismo continúa el apoyo al voluntariado a través del Centro de Recursos Interasociativo y el Programa de Voluntariado Voluntariado social en Algeciras.

La música se mantiene como uno de los proyectos alternativos más importantes. Por sexto año, la Escuela de Música de La Piñera acogerá clases de piano, violonchelo, violín, coral y teoría musical en un proyecto puesto en marcha en colaboración con la parroquia Espíritu Santo. El deporte y el ocio tienen también numerosas propuestas, entre ellas, la del campamento multiaventuras para menores. Otra labor de peso es el trabajo de apoyo de técnicos en el acompañamiento digital a usuarios.