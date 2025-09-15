La barriada de El Cobre contará en 2027 con 60 nuevas viviendas de 72 metros cuadrados a un precio mínimo de casi 150.000 euros

Infografía de la ubicación de la nueva promoción de viviendas de CFH en Algeciras

La constructora gaditana CFH Grupo iniciará antes de final de año la construcción en Algeciras de una promoción de 60 viviendas que conformarán la nueva urbanización Sotobosque. El precio de venta de cada inmueble se sitúa a partir de 148.770 euros (sin IVA), conformando un núcleo residencial junto a la barriada de El Cobre.

Los pisos se comercializan en régimen de viviendas públicas de precio limitado (VPPL), es decir, inmuebles cuya venta tiene un precio máximo fijado por la administración, ya que están sometidos a un régimen de protección pública. La futura urbanización, cuya construcción se espera que comience en los últimos meses del año, a expensas de los últimos permisos por parte del Ayuntamiento de Algeciras, se sitúa en la confluencia de las calles Pensadora María Zambrano y Empresaria María Trelles.

De cumplirse las previsiones de CFH grupo, la construcción de estas viviendas en Algeciras podría estar concluida hacia finales de 2027, ya que el periodo de construcción estimado es de unos 24 meses.

Recreación de la vista exterior de la nueva urbanización de CFH en Algeciras, Cádiz / CFH

Los pisos, según la información facilitada por la promotora, tienen una extensión de 72 metros cuadrados construidos con tres dormitorios, plaza de garaje y trastero individual. Las casas en planta baja disponen de patio privado, mientras que las superiores cuentan con terrazas. La constructora destaca de la urbanización, denominada Sotobosque, su ubicación, un entorno “de crecimiento, servicios y conexión”.

El complejo se asienta en una extensa parcela en una de las zonas de expansión inmobiliaria del municipio, en paralelo a la Cañada de los Tomates y a escasos metros de la barriada de El Cobre. Contará con más de 5.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas y espacios comunitarios, entre los que destacan piscinas, pistas de pádel y polideportivas, solárium y un parque infantil.

Parcelas junto a la barriada de El Cobre, donde se asentará la nueva promoción / Andrés Carrasco

En lo que al diseño respecta, CFH resalta que los edificios cuentan con una arquitectura de líneas clásicas, tonos suaves y diseño funcional, además de iluminación LED y armarios empotrados en las habitaciones.

El proyecto es ejecutado por CFH Grupo, siglas de Coinversiones Fiduciarias Hispalis, SL, una inmobiliaria con sede en el municipio gaditano de Chiclana de la Frontera. Entre 2021 y 2023, la compañía ya comercializó 64 viviendas en régimen de protección oficial (VPO), en una parcela próxima a la que acogerá la nueva promoción.