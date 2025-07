La bailaora algecireña Mar Clavijo dirigirá el flashmob en la Plaza Alta

Algeciras/La algecireña Mar Clavijo, directora de la escuela "Danza, Flamenco y Oriental", dirigirá este sábado, a partir de las 12 horas en la Plaza Alta, el flashmob que cada año se celebra en el tramo final del XI Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Los y las participantes bailarán una coreografía para Y todo a media luz, un tango que versionaron Paco de Lucía y su hermano Ramón de Algeciras, publicado en su disco "En Hispanoamérica" en 1969.

"Es una pieza preciosa y melódica con la que he creado una coreografía elegante y sencilla para que las personas que no han podido asistir a los ensayos se la pudieran aprender desde sus casas", declara la bailaora. "Paco de Lucía incorporó elementos de otros géneros musicales al flamenco, por lo que me ha parecido muy interesante elegir esta pieza", añade.

Clavijo empezó a interesarse en el flamenco, según confiesa, cuando tenía cuatro años. "Siempre me llamó la atención la música y la guitarra, ¿cómo no?, y siendo de Algeciras la figura de Paco siempre ha estado en mi vida. La primera canción que aprendí fue de él, aunque luego me dedicara al baile. O cuando he estado de gira en la compañía de Diego Valdivia siempre hemos terminado las actuaciones con Entre Dos Aguas", afirma.

Y todo a media luz lo crearon Carlos Lenzi (letra) y Edgardo Donato (música) en 1924, y lo popularizó el famoso cantante argentino Carlos Gardel a partir de 1926. Los hermanos Sánchez lo incluyeron en su disco "En Hispanoamérica" junto a otros temas muy populares entre el público de finales de los años 60 del siglo pasado, como Amapola, Guadalajara y Tico-Tico, entre otros.

La programación de la jornada de este sábado, además del flashmob en la Plaza Alta, incluye un encuentro de luthieres en el Centro de Interpretación Paco de Lucía durante la mañana.