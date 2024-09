El Ayuntamiento de Algeciras recibirá tres millones de euros del Fondo de Ordenación para pagar siete préstamos bancarios

Algeciras/El Pleno extraordinario de Algeciras ha aprobado este viernes la adhesión del Ayuntamiento al Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda y Función Pública establecido para el año 2025, en el marco del Fondo de Financiación a Entidades Locales. De esta forma recibirá tres millones de euros, cantidad establecida por el Ministerio, que permitirá atender un total de siete préstamos bancarios suscritos por anteriores corporaciones municipales. El grupo municipal socialista ha acusado al equipo de Gobierno de José Ignacio Landaluce de engordar la deuda municipal hasta rondar "los 300 millones de euros" por culpa de su mala gestión.

“Estos préstamos a los bancos fueron suscritos en marzo de 2004, enero y abril de 2005, enero de 2009 y octubre de 2010, créditos pedidos a los bancos por los señores socialistas, reagrupados y atendidos por este equipo de Gobierno en 2015”, ha subrayado la responsable municipal de Hacienda, María Solanes.

La delegada municipal ha destacado que por primera vez estos fondos no estarán destinados a abonar sentencias judiciales en las que se condenaba al Ayuntamiento por incumplimientos de compromisos anteriores a junio de 2011, pleitos que, según ha dicho "han llegado al centenar“. "Quedan ya muy pocos, pero que han representado decenas de millones de euros a consecuencia de la mala gestión e inacción por parte del equipo de la señora Rocío Arrabal”, ha añadido.

Solanes ha puesto de manifiesto que “se trata de un tema crucial para poder continuar con la consolidación económica municipal puesta en marcha por José Ignacio Landaluce, cuya gestión ha permitido ya pagar setenta millones de euros de la deuda del Ayuntamiento”.

“Cuando gobernaba la señora Arrabal subieron los impuestos al máximo legal, como así he demostrado en el pleno mostrando ante la ciudadanía el acuerdo plenario que he puesto a disposición de todos los algecireños”, ha continuado, antes de insistir en que José Ignacio Landaluce “ha sido el único alcalde que baja los impuestos en Algeciras”.

La portavoz socialista, Rocío Arrabal, ha lamentado que el Partido Popular de Algeciras" siga intentando engañar a los ciudadanos, echando la culpa a otros de su despilfarro y su mala gestión, denunciada por el Tribunal de Cuentas, la AIREF, el Ministerio de Hacienda y el interventor municipal".

Arrabal ha mostrado con gráficos cómo ha ido "engordando la deuda por habitante, préstamo tras préstamo, durante los trece años de despilfarro de Landaluce, con hasta catorce planes de ajuste incumplidos", y que ahora pretende incrementar en 3 millones de euros más. "Pese a la cantinela de la herencia recibida", Arrabal recuerda a Landaluce que "si mira por el retrovisor encontrará su reflejo y el de Luis Ángel Fernández", que votaron a favor del parking de La Escalinata que ahora se demuele por orden judicial y que en 2015 llevaban "cuatro años sin pagar a la empresa de transporte".

Para hacer más comprensible ante la audiencia la operación de endeudamiento que hoy pasaba por pleno, Arrabal comparó la situación financiera del Ayuntamiento con la que podría atravesar una familia que hubiera aplicado en su economía doméstica la “desastrosa” fórmula de Landaluce. “Imaginemos una familia que tenga que pagar 1.000 euros de impuestos al año, pero que, no teniendo liquidez, han estado haciendo fiestas, se han ido de vacaciones, y resulta que no pueden pagarlos, así que piden un prestamo al banco para pagarlos poco a poco, y además dentro de dos años, no ahora… Imaginemos que pasan esos dos años y no pueden pagar esa deuda, porque en vez de ahorrar han seguido despilfarrando y celebrando fiestas, así que vuelven a pedir dinero prestado, para poder pagar ese crédito que pidieron para poder pagar los impuestos, y así una y otra vez… Puse así es como trabajan ustedes, generando deudas de deudas, intereses y más interes”, resumió.

Arrabal lamentó que “la decadencia del gobierno de Landaluce esté llevando a la ruina a Algeciras”, una ciudad en la que no paran de cerrar negocios, entre ellos la última cafetería que quedaba abierta en la calle Ancha… Una ciudad “sucia, muy sucia, con las barriadas abandonadas, con las aceras rotas y las calles llenas de baches y boquetes, sin oportunidades para los jóvenes, sin una apuesta real por la cultura y el ocio, con muchas carencias en los servicios públicos, también en el mantenimiento de los colegios, y con un gobierno municipal que, encima, sube los impuestos, entre ellos el IBI y el de circulación, pero también las tasas, como las de la grúa”.

Todo ello, mientras, en vez de reducir deuda, la sigue incrementando hasta unos niveles “insostenibles”, con “caprichos nuevos”, como el Algeciras Prix y una nueva fiesta, “Algeciras Marinera”, mientras siguen sin pagar las facturas de Entremares 2023, ni aclaran por qué después de 9 años de gastos ahora dejan de celebrarla…. Y provocando, con este tipo de “prioridades” y esta forma de gestionar, basada en las fotos y la propaganda, una situación de “bancarrota” que tiene “totalmente frenado” el desarrollo de Algeciras, una ciudad, que según ha recordado Arrabal, “sobrevive” actualmente gracias a los Fondos Europeos, ésos que contaron con el voto en contra del propio Landaluce.

“Actualmente somos el tercer municipio de más de 100.000 habitantes de toda Andalucía con mayor deuda a los bancos, por detrás de Jaén y Jerez, y eso es consecuencia, únicamente, de su nefasta gestión”, insistió Arrabal, que consideró que, siendo los datos oficiales los que son, y avalados por distintos organismos, “hay que tener la cara de cemento armado” para seguir echando la culpa de todos los males al Partido Socialista, después de llevar 13 años al frente del Ayuntamiento.

“Ésta es la fiesta popular de Landaluce, la que nos obliga a todos a llevar 13 años viviendo en el Día de la Marmota”, lamentó la portavoz del PSOE en otro momento del pleno, en el que también reprochó a Landaluce que ni siquiera parezca ser “consciente” de lo que ocurre en las comisiones de Hacienda, “empezando por el caos que tienen con los expedientes: pagos a justificar, subvenciones sin concurrencia competitiva, sin convenios o con convenios posteriores a la celebración de los eventos en los que se hacen las fotos… Que es increíble su forma de ‘gestionar’: primero la foto, y luego el expediente”.

Según publicó Europa Sur el pasado mes de agosto, el Ayuntamiento de Algeciras solicitará al Ministerio de Hacienda 16,6 millones de euros para saldar cuentas con cinco grandes proveedores de la entidad local a través de un nuevo programa de ayudas del departamento estatal. El Ministerio prepara un paquete financiero dotado con 404,1 millones de euros al que se podrán acoger hasta 66 municipios de toda España en situación de riesgo de sostenibilidad financiera.

A este nuevo instrumento podrán concurrir las localidades en situación económica delicada para abonar facturas pendientes mediante un préstamo concertado con el Ministerio a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), al igual que en ediciones anteriores de este programa, con un tipo de interés más competitivo respecto de los del mercado bancario. Algeciras se encuentra en un nivel de riesgo financiero "muy alto", según el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), al igual que Los Barrios, mientras que La Línea se sitúa en un nivel "moderado" de riesgo.