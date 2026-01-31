El Ayuntamiento de Algeciras trabaja para reparar el histórico reloj de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma

El Ayuntamiento de Algeciras ha informado de que los servicios municipales han detectado una avería en el reloj monumental situado en la torre de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, uno de los símbolos históricos más reconocibles de la ciudad. La incidencia se ha descubierto en las últimas jornadas, coincidiendo con las intensas lluvias y fuertes vientos provocados por la reciente borrasca que ha azotado la región.

Los técnicos municipales revisan el reloj de manera periódica —dos veces por semana— para garantizar su correcto funcionamiento y preservar su maquinaria original. Desde el Consistorio han asegurado que ya se está trabajando para solventar la avería, prestando especial atención a la conservación de elementos con alto valor patrimonial. La intervención incluirá todas las precauciones necesarias para proteger este bien histórico mientras se repara.

El Ayuntamiento ha destacado que el reloj será examinado y restaurado con los métodos más adecuados para asegurar la longevidad de su compleja maquinaria, y que se coordinará con especialistas en patrimonio para respetar su valor histórico.

Historia del reloj

El reloj de la torre de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma es un elemento emblemático de Algeciras, con más de dos siglos de historia. Fue diseñado por George Gram en 1741, construido en 1771 y finalmente instalado en 1804, cuando se completó la construcción de la torre del templo. Desde entonces ha marcado el paso del tiempo para varias generaciones de algecireños gracias a su precisión, que le permite funcionar durante meses sin necesidad de ajustes.

El mecanismo original del reloj es de tipo mecánico con tres carretes y sonería de cuartos y horas completas, compuesto por cerca de 3.972 piezas originales, muchas de las cuales han sido tratadas con técnicas cuidadosas para preservar su estado histórico.

En 1998, el entonces relojero mayor de Algeciras, José Luis Pavón Manso, lideró una restauración integral desmontando y rehabilitando cada una de las piezas para devolver al reloj su funcionalidad y esplendor. Esta intervención fue fundamental para que la maquinaria siguiera en funcionamiento y es considerada una de las restauraciones más importantes de este tipo en la provincia.

Un legado en la Plaza Alta

La iglesia, construida a partir de 1723 y consagrada en 1738, integra este reloj en su icónica torre de 150 pies de altura (unos 45 metros). La iglesia y su torre forman parte del patrimonio histórico de la ciudad y han sido declarados Bien de Interés Cultural.

Este reloj no solo es un instrumento de medida del tiempo, sino un símbolo de la historia y la identidad de Algeciras, presente en la vida cotidiana y las celebraciones ciudadanas desde hace más de 200 años.