El Ayuntamiento de Algeciras aplica una subida salarial del 2,5% a todos los funcionarios

El Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado que aplicará de forma inmediata la subida salarial del 2,5% a todos los funcionarios municipales, incorporando también el pago del efecto retroactivo correspondiente a los meses de enero a noviembre de 2025 en la nómina del mes corriente.

Así lo ha confirmado el primer teniente de alcalde y delegado de Personal, Jacinto Muñoz, quien ha subrayado que esta decisión forma parte de las medidas del equipo de gobierno para reconocer la labor del personal municipal: “La normativa del Gobierno establece que la subida del 2,5% debe aplicarse en la nómina de diciembre, y que es a discreción de la administración competente pagar los atrasos de enero a noviembre en los primeros meses de 2026. No obstante, hemos decidido abonar conjuntamente la subida y los atrasos en la nómina de este mes”, explicó.

Muñoz destacó que “es una medida importante que beneficiará a todos los funcionarios, que trabajan día a día para sacar adelante los servicios municipales junto al equipo de gobierno. Esta subida es posible gracias a la buena situación económica, la estabilidad presupuestaria y el saneamiento de las cuentas del Ayuntamiento”.