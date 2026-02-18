El Ayuntamiento de Algeciras reclama aportes urgentes de arena en las playas tras el paso del tren de borrascas

El litoral de Algeciras enfrenta ahora la consecuencia más tangible del reciente tren de borrascas que azotó el sur de Andalucía, entre enero y primera mitad de febrero, con pérdidas significativas de arena en sus playas y daños localizados en infraestructuras de contención y desembocaduras fluviales. El Ayuntamiento de Algeciras pedirá a Costas una intervención urgente para trasvasar arena antes de la próxima Semana Santa.

La Delegación de Playas del Ayuntamiento de Algeciras, liderada por el concejal Ángel Martínez, ha realizado esta semana un exhaustivo reconocimiento de los arenales de Getares y El Rinconcillo, acompañado de técnicos municipales y personal de la empresa concesionaria encargada del mantenimiento estival de las playas, para determinar el alcance de los daños y planificar las actuaciones correctivas.

Según Martínez, “aunque los temporales han dejado su huella en el litoral, la situación no es tan grave como podía parecer a simple vista”, si bien reconoció que ciertas zonas requieren intervenciones urgentes para garantizar su recuperación. La playa de Getares ha sido la más afectada, especialmente en las áreas próximas a las desembocaduras del río Pícaro y del Arroyo del Lobo. La crecida extraordinaria registrada en ambos cauces provocó que la fuerza del agua arrastrase grandes cantidades de arena hacia el mar, llegando incluso a que las desembocaduras se unieran temporalmente, un fenómeno que no se había observado en episodios anteriores de lluvia intensa.

La Delegación de Playas ha iniciado un expediente de urgencia que será remitido a la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el fin de aportar arena en las zonas más afectadas. La medida busca revertir la erosión y garantizar que la playa recupere su nivel y extensión habituales antes del inicio de la temporada turística de Semana Santa, momento en que Algeciras registra una elevada afluencia de visitantes tanto locales como foráneos.

En El Rinconcillo, los técnicos han constatado pérdidas de arena en determinados tramos, principalmente en los alrededores de los aliviaderos de aguas pluviales. Estos daños, aunque considerados dentro de lo habitual tras rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora, motivarán también la solicitud de aportes de arena por parte de Costas para restaurar la línea de playa y la accesibilidad para los bañistas.

Falta de arena junto a un aliviadero de aguas pluviales en El Rinconcillo. / VANESSA PÉREZ

La playa del Chinarral, tradicionalmente objeto de trabajos periódicos de limpieza, será incluida en la petición de reposición de arena, garantizando que todos los arenales urbanos estén en condiciones óptimas antes de la Semana Santa. Martínez destacó que, aunque el Ayuntamiento realiza labores de mantenimiento y limpieza a lo largo de todo el año, los aportes de arena son competencias que recaen exclusivamente en organismos supramunicipales, por lo que la coordinación con Costas resulta imprescindible.

Este episodio pone de relieve la vulnerabilidad del litoral algecireño frente a fenómenos meteorológicos extremos y subraya la necesidad de planes de protección costera más robustos y sostenibles. Expertos en gestión de playas recuerdan que la acumulación de arena en desembocaduras fluviales y zonas bajas es un indicador clave de erosión y que su reposición periódica es fundamental para evitar pérdidas mayores en años sucesivos. La actuación inmediata no solo busca restaurar la funcionalidad de las playas, sino también preservar el atractivo turístico y la seguridad de los usuarios, un equilibrio que requiere intervención coordinada entre administraciones locales, autonómicas y estatales.

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento de Algeciras confía en que las gestiones con Costas permitan que los arenales recuperen su esplendor y se mantengan como un recurso natural seguro y accesible para residentes y visitantes, recordando a su vez que la gestión del litoral implica una responsabilidad compartida y planificada a largo plazo.