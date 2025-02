El Ayuntamiento de Algeciras amanece con grafitis punk y una factura costosa

Algeciras/La nostalgia ochentera ha dejado una factura inesperada en Algeciras. La fachada de la sede del Ayuntamiento, en la calle Ancha, amaneció el lunes con un homenaje involuntario —y caro— al post-punk. Sobre la piedra porosa del edificio, alguien ha estampado con pintura negra varias inscripciones que remiten a la escena musical alternativa: Kill your idols, Sonic Youth y Siouxsie and the Banshees.

El primer mensaje, más que una consigna incendiaria, es el nombre de una banda de hardcore punk neoyorquina de los 90. Los otros dos remiten a grupos icónicos del post-punk: Sonic Youth, experimentales y ruidosos, y Siouxsie and the Banshees, con su halo oscuro y vanguardista. Sin embargo, más allá del guiño musical, la acción tiene consecuencias poco melódicas para el bolsillo municipal.

Según ha informado la Policía Local en sus redes sociales, la limpieza de las pintadas no será sencilla. La superficie sobre la que se ha pintado es de piedra porosa, lo que impide una solución rápida con disolventes o una simple capa de pintura. El proceso de eliminación será costoso y requerirá una intervención especializada.

Mientras los agentes trabajan en identificar al autor o autores, han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que cualquier pista sea comunicada, de forma anónima, a la Policía Local. "Nuestros compañeros ya están sobre la pista del melómano para que no tengamos que pagar entre todos sus fechorías", han señalado con ironía en su mensaje.

Quizás el responsable buscaba un revival punk en pleno centro, pero en el Ayuntamiento de Algeciras, el único ruido que se escuchará en los próximos días será el de los operarios tratando de borrar su improvisado mural.