El Ayuntamiento de Algeciras desmiente una subida de impuestos para 2026

Algeciras/La teniente de alcalde delegada de Hacienda en el Ayuntamiento de Algeciras, María Solanes, desmiente que se vayan a subir los impuestos para 2026 después de que el PSOE haya denunciado que el Plan Presupuestario 2025-2027, que el PP llevará al pleno del viernes 25 de abril recoge que el equipo de gobierno pretende recaudar 5 millones de euros más hasta 2028, con una previsión en la recaudación que pasa de 53,5 millones de euros a 58,5. Rocío Arrabal indicó que el incremento será algo más del 15% y que afectará a distintos tributos, incluido el IBI.

"Las cifras son exactamente las mismas que aparecen tanto en el plan de ajuste como en el de sostenibilidad, pero si ella no entiende de crecimiento vegetativo, de actualización de los valores catastrales, de nuevas construcciones y de la propia inspección municipal, es que no sabe ni donde está de pie, y el problema es únicamente suyo”, explica Solanes.

Solanes lanza, de forma irónica, un reto a Arrabal. "Si a fecha del 31 de diciembre de este año sube el Impuesto de Bienes Inmuebles para 2026, donaré mi sueldo del mes de diciembre a la ONG que elija la señora Arrabal, pero si no es así, le reto a que ella haga lo mismo con su remuneración íntegra como parlamentaria autonómica de ese mes a la ONG que nosotros escojamos, a ver si de esta manera se demuestra quien miente, por lo que espero que acepte este desafío", indica la edil de Hacienda.

"Ya estamos cansados de las mentiras constantes que no para de verter la señora Arrabal en cuestiones como el pago de la deuda. Nunca, jamás, se ha dejado de atender ni un solo plazo del pago de la deuda, y es más: sabiendo que el Ministerio de Hacienda iba a tomar medidas hemos atendido los vencimientos de los préstamos tramitados, y a día de hoy, con las nuevas medidas del Ministerio hemos pagado más de 800.000 euros más de los que nos correspondía, por lo que también reto a la señora Arrabal a que me traiga un solo recibo o una sola cuota impagada de deuda a un banco, aunque sea por importe de tan solo un euro", continúa Solanes.

Arrabal ha criticado este martes en rueda de prensa la "soberbia" del alcalde, José Ignacio Landaluce, por "no reconocer que gracias al PSOE se han hecho la práctica totalidad de las obras de esta ciudad", como la avenida Diputación, Capitán Ontañón, las obras hidráulicas y el nuevo Acceso Sur, afirmación de la que Solanes ha salido al paso. "¿Por qué no se alegra la señora Arrabal de que José Ignacio Landaluce haya conseguido la obra del Acceso Sur a la ciudad, de la segunda fase de los trabajos de la Avenida de Diputación, de la mejora del Barrio de San Isidro, de la consecución de La playa de mi barrio en la playa de La Concha, del Llano Amarillo, del Centro de Interpretación Paco de Lucía, o de la colaboración prestada por el Ayuntamiento para la espectacular y multitudinaria Semana Santa que acabamos de vivir? No le pedimos que nos toque las palmas, pero sí que por lo menos piense las cosas dos veces antes de abrir la boca y decir barbaridades de este calibre, y espero que acepte el reto que le he lanzado, porque así se demostrará quién miente”, finaliza la responsable de Hacienda.