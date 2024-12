El Ayuntamiento de Algeciras deniega a los bares y pubs la ampliación de horarios para el puente de la Constitución y la Inmaculada

Algeciras/Los bares, pubs y restaurantes de Algeciras mantendrán sus horarios habituales este próximo puente de la Constitución y la Inmaculada. El Ayuntamiento de Algeciras ha desestimado la solicitud de la Federación Provincial de Empresarios de la Hostelería para ampliar el horario de cierre de los establecimientos de hostelería y ocio en dos horas más durante los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre con motivo del puente festivo. El Ayuntamiento sí ha accedido "de manera excepcional" a la ampliación del horario general de este tipo de locales entre el 22 de diciembre y el 6 de enero.

El Ayuntamiento deniega la solicitud de los hosteleros al considerar que el puente de la Constitución y la Inmaculada no conlleva "una concentración significativa" de personas en la ciudad. El decreto de Alcaldía dice así: "Desestimar la solicitud de ampliación del horario de cierre de los establecimientos de hostelería y ocio y esparcimiento en dos horas durante los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre por no ser una fiesta de carácter tradicional en nuestro municipio, no implicando una concentración significativa de personas que conlleve la necesidad de la ampliación solicitada".

La medida no contenta a los hosteleros ya que esperan un fin de semana muy concurrido, repleto de cenas de amigos, familiares y empresas. Se puede decir que el del puente es el primer fin de semana fuerte de las fiestas navideñas para los locales de ocio y hostelería.

Por contra, la resolución municipal sí atiende la petición para el tramo principal de las fiestas de Navidad, la Nochebuena, la Nochevieja y el Día de Reyes: "Ampliar con carácter excepcional en dos horas el horario general de cierre de establecimientos públicos destinados a hostelería y ocio y esparcimiento durante el periodo de Navidad comprendido entre el domingo 22/12/24 y el lunes 06/01/25, ambos inclusive, en el término municipal de Algeciras".

Los hosteleres formularon un escrito presentado por Antonio de María Ceballos, en calidad de presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería. El Ayuntamiento ha tomado esta decisión teniendo en cuenta el informe del responsable del Área de Seguridad Ciudadana y a propuesta del teniente alcalde delegada de esta parcela, Jacinto Muñoz.