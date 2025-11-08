Algeciras elaborará el censo y el programa para la retirada del amianto en edificios municipales con dos años y medio de retraso

El Ayuntamiento de Algeciras elaborará próximamente el censo y el programa para desmantelar las instalaciones con amianto de los inmuebles municipales, aunque lo hará con algo más de dos años y medio de retraso respecto del plazo legal establecido por la normativa.

La entidad local ultima la contratación de una empresa para elaborar este trabajo técnico por casi 40.000 euros, si bien el inventario de edificios y equipamientos municipales con amianto debía estar redactado desde abril de 2023, según la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En esta ley, la disposición adicional decimocuarta establece la obligación de los ayuntamientos de elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada en el plazo de un año desde su aprobación. La ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 8 de abril de 2022, por lo que el límite se encontraba en abril de 2023, hace ahora dos años y medio.

"Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable", establece la normativa.

El Ayuntamiento, sin embargo, siquiera tiene suscrito a día de hoy el contrato para elaborar el inventario. El pliego técnico de condiciones del concurso, en fase de evaluación, justifica el encargo en dicha obligación legal sin referirse a la existencia de ningún trabajo o estudio previo que pueda servir de base para la elaboración del inventario o su actualización, de lo que se infiere que, hasta el momento, el Consistorio carece de este documento al que legalmente está obligado.

Además, el buscador de la página web municipal no aporta resultados sobre este documento cuando se introduce el término "amianto" más allá de ser citado en cuatro notas de prensa sin relación directa con el Consistorio (hacen referencia a un plan de rehabilitación de viviendas para San José Artesano) y un trámite de información pública relativo al proyecto de reforma de una nave industrial a instancias de una empresa constructora. Europa Sur consultó por correo electrónico al Ayuntamiento el 27 de octubre sin obtener una respuesta en el momento de publicarse esta información.

La normativa estatal determina que las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028, para lo cual el censo y programa de desmantelamiento suponen el primer paso de este proceso que requiere de la intervención de empresas autorizadas para la retirada del amianto debido a los graves riesgos para la salud que implica.

La amenaza silenciosa del amianto

Popularmente conocido como uralita, por la marca que fuera líder en este producto en España, el amianto (o asbesto) pertenece a una familia de minerales metamórficos y fibrosos constituida principalmente por silicatos complejos de hierro, aluminio y magnesio. Hasta su prohibición en 2002, las bondades de este material -durabilidad, resistencia y aislamiento- dieron lugar a la popularización de su uso en el sector de la construcción.

Sin embargo, desde hace años se conocen los riesgos asociados a la inhalación de las fibras que desprende este material como consecuencia tanto de su manipulación como de la finalización de su vida útil. Estas fibras están directamente relacionadas con problemas respiratorios y el desarrollo de cáncer de pulmón o mesotelioma (forma de cáncer asociada con la exposición al amianto), entre otras.

El amianto está presente en productos como placas para techos falsos y ondulinas, como cobertura aislante para tuberías de fibrocemento y depósitos de agua o incluso en balsosas y elementos de jarinería.