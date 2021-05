El Ayuntamiento de Algeciras adjudicará a Eduardo Duro Almazán la demolición del parking La Escalinata

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Algeciras ha propuesto adjudicar al estudio de Eduardo Duro Almazán la redacción del proyecto y dirección de obra del derribo del parking La Escalinata. La empresa jiennense ha presentado la oferta más económica para la demolición, por un importe de 39.930 euros (IVA incluido). Esta es la segunda adjudicación del proyecto; la primera se produjo en noviembre de 2019 a la UTE Vsing Innova 2016- VS Servicios y Urbanismo por 54.326,13 euros, sociedad que no lo ejecutó alegando su complejidad técnica.

En la oferta presentada se propone desarrollar los trabajos por un equipo formado por dos arquitectos, un ingeniero de caminos, y un delineante. En una primera fase, se plantea contar con una empresa especializada para la ejecución de una modelización geotécnica del terreno para determinar la influencia de la edificación en las medianeras colindantes y su coeficiente de seguridad ante la demolición. A continuación se prevé realizar un levantamiento topográfico de auscultación, que se hará antes y después de la demolición, que permite percibir cualquier movimiento en los edificios colindantes.

En una primera valoración, los técnicos de la Gerencia de Urbanismo consideraron que la oferta que había presentado Eduardo Muro era desproporcionada o temeraria por su bajo importe. Frente a los 39.930 euros propuestos, los otros tres licitadores valoraban el coste del contrato en 54.813, 64.393,14 y 82.294,44 euros respectivamente. Por ello, se dio un plazo al licitador con la oferta más baja para que justificase cómo podría ejecutar el trabajo con ese presupuesto. La respuesta ha resultado satisfactoria para la mesa de contratación, que adjudica el concurso a este estudio al primar el criterio económico.

El contrato de Redacción de proyecto, coordinación de seguridad, gestión de residuos y dirección de obras en la demolición del aparcamiento denominado Escalinata había salido a concurso por 91.438,26 euros (IVA incluido). El adjudicatario tendrá tres meses desde la firma del contrato para ejecutar los trabajos.

El derribo del aparcamiento lleva pendiente desde el año 2016, cuando el TSJA denegó definitivamente la petición del Ayuntamiento de Algeciras para evitar la demolición (el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación en 2017). Desde entonces, el Alto Tribunal andaluz ha reclamado al Consistorio la ejecución de la sentencia en diferentes pronunciamientos. A finales de 2017, el Ayuntamiento comunicó comunicaba al juzgado que carecía de medios técnicos para la redacción del proyecto, por lo que encargaría el trabajo a una empresa especializada, pero no convocó el concurso para la redacción del proyecto hasta agosto de 2018. La adjudicación del contrato se produjo en noviembre de 2019. En septiembre de 2020, el TSJA volvía a advertir al Ayuntamiento de Algeciras: tenía que cumplir la sentencia de derribo. Y además lo apercibía: si no cumplía, los encargados de la ejecución de la sentencia se enfrentan a multas e incluso a la delimitación de responsabilidades penales por no hacerlo.

El contrato existente no se había ejecutado y se decidió resolverlo de mutuo acuerdo, sin imponer penalización alguna al adjudicatario, que alegaba que no lo había cumplido por "la enorme complejidad técnica, la importante repercusión en los edificios colindantes (estado actual de los mismos y su compatibilidad de uso durante las obras de demolición) y las grandes dificultades que implica la ejecución de la demolición del aparcamiento". Hace unas semanas, el TSJA emitía una providencia en la que reclamaba al Ayuntamiento de Algeciras que informe "pormenorizada y mensualmente" de los pasos seguidos para ejecutar la demolición de forma efectiva.