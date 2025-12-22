Una avería en la red de agua corta el suministro en El Embarcadero y El Acebuchal

Una avería en la red de abastecimiento de agua ha provocado este jueves la interrupción del suministro en la avenida Diputación de Algeciras, a la altura de la rotonda de la Policía Nacional, afectando a las zonas de El Embarcadero y El Acebuchal. Según ha informado Emalgesa, el servicio permanecerá suspendido hasta las 18:00, mientras se llevan a cabo los trabajos de reparación.

La empresa municipal ha lamentado las molestias ocasionadas a los vecinos y ha señalado que los operarios están trabajando con todos los medios disponibles para restablecer el suministro lo antes posible.

La incidencia se ha producido en un tramo donde se ejecutaron importantes obras de remodelación urbana, iniciadas en 2023 y finalizadas en 2024, que supusieron una inversión de 1.128.000 euros, financiados a través de fondos europeos Feder dentro del programa de ayudas para proyectos que favorecen una economía baja en carbono.

La actuación incluyó la mejora de la movilidad peatonal, con ensanche de acerados, pasos de peatones elevados, renovación del pavimento y eliminación de irregularidades, así como la modernización del alumbrado público para adaptarlo a la normativa vigente y mejorar la eficiencia energética. También se llevaron a cabo medidas de calmado de tráfico con limitación de velocidad a 30 km/h y la renovación de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, baja tensión y telefonía.

Emalgesa recuerda que, para cualquier emergencia relacionada con el suministro, los usuarios pueden contactar con el Centro de Atención al Cliente (CAC), disponible las 24 horas, a través del teléfono 900 810 132.