La Autoridad Portuaria de Algeciras enriquece su archivo con el legado fotográfico de Antonio Borrelles

La Autoridad Portuaria de Algeciras ha recibido en los últimos días de mano de su depositario, Marcos Pacheco Morales-Padrón, la colección de fotografías en papel de los puertos de Algeciras y Tarifa del fotógrafo sevillano Antonio Borrelles Lanceta, fallecido el pasado año. El legado de Borrelles está integrado por 122 imágenes que abarcan desde los años 70 hasta primeros del siglo XXI.

Pacheco ha donado a la Autoridad Portuaria las instantáneas de Borrelles con el objetivo de enriquecer los fondos de su archivo fotográfico y para que investigadores y curiosos puedan también acceder a ellas en un futuro.

Parte del archivo fotográfico de la APBA está actualmente siendo clasificado y catalogado por el colectivo UFCA, uno de cuyos integrantes, José María Bejarano, ha estado también presente en el acto de donación y será el encargado igualmente de su catalogación. Por parte de la institución portuaria ha recibido las fotografías el jefe del Área de Desarrollo Sostenible y responsable del Plan de Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio Histórico Portuario, Juan A. Patrón, quien ha valorado muy positivamente la donación de las fotografías y espera que otras personas sigan el ejemplo cediendo cualquier material relacionado con el puerto que pudiera ser expuesto en el futuro Museo Portuario que la APBA construirá en el Llano Amarillo.

Llamamiento a la ciudadanía

Para seguir enriqueciendo ese contenido con testimonios visuales únicos, la APBA mantiene su llamamiento a la ciudadanía para la cesión de fotografías y otros elementos relacionados con la actividad portuaria. Esta iniciativa representa una oportunidad para que vecinos, familias, empresas y entidades locales participen activamente en la construcción de un legado cultural compartido.