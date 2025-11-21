La asociación de mujeres progresistas Victoria Kent, diploma honorífico en los Reconocimientos Menina

El Ministerio de Igualdad celebrará el próximo 28 de noviembre la entrega de los XIII Reconocimientos Menina. Esta distinción, que tiene lugar cada año en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, reconocerá a personas, proyectos e instituciones de Andalucía que se han destacado en su lucha contra cualquier forma de violencia machista durante el año 2025.

Entre los galardonados se encuentra la asociación de mujeres progresistas Victoria Kent de Algeciras, que recibirá uno de los ocho diplomas honoríficos.

Como en ediciones anteriores, los Reconocimientos Menina se materializan en una escultura inspirada en las Meninas de Velázquez, elaborada por internas de centros penitenciarios y se entregarán en un acto en el Teatro Municipal Juan Bernabé de Lebrija (Sevilla).

Estos galardones, organizados este año en colaboración con la Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Lebrija, se otorgan a propuesta del delegado del Gobierno en Andalucía, de los subdelegados y subdelegadas provinciales, así como de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía y sus unidades provinciales de coordinación.

En la XIII edición de los Reconocimientos Menina de la Delegación del Gobierno en Andalucía, la mención especial ha recaído en Micaela Navarro Garzón, en reconocimiento a su amplia trayectoria política y feminista, a su firme compromiso con la igualdad de género y por ser una de las figuras más destacadas y referentes en la lucha por los derechos de las mujeres en España.

Acompañan a la mención especial la Fundación Cepaim, de Almería; el Centro de Información de la Mujer de la Sierra de Cádiz; el rector Manuel Torralbo Rodríguez y el equipo del vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Córdoba; la Comisión de Seguimiento en materia de prevención y atención a las víctimas de la violencia de género de la Mancomunidad Río Monachil, de Granada; los equipos Mujer-Menor (Emume) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva; la plantilla de profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio de Clece, en Jaén; la Asociación de Mujeres Progresistas La Mitad del Cielo, de Málaga; y la directora de proyectos de acompañamiento a mujeres en contextos de prostitución, trata y explotación sexual, Remedios Rodríguez Ruiz, de Sevilla.

En el acto también se entregarán los diplomas honoríficos a instituciones o personas representativas en la lucha contra la violencia machista, entre las que figuran, además de Victoria Kent, la artista Odu Carmona (Almería); la Asamblea Feminista de Córdoba 'Yerbabuena'; el equipo del Programa 'Ser Mujer' del Centro Penitenciario de Albolote (Granada); la Fundación Secretariado Gitano de Huelva; la pediatra Carmen Espín Quirante (Jaén); el Centro de información a la Mujer del Ayuntamiento de Álora (Málaga); y, finalmente, al Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Osuna (Sevilla).