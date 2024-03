Arte urbano en Algeciras: la pintura mural

Algeciras, una ciudad tan maltratada en su estética y tan dañada en su patrimonio monumental, puede sin embargo exhibir con orgullo unas pinturas murales del mayor interés, a las que solo podemos reprochar su carácter efímero.

Pero antes de hablar de estas obras, conviene repasar algunos conceptos y el primero es el del fenómeno artístico, propio del homo sapiens, aunque las últimas y revolucionarias investigaciones adjudican al homo neanderthalensis una cierta capacidad para el pensamiento simbólico y la manifestación gráfica. Una de las diversas definiciones de arte sería esta: “Es la manifestación de una actividad creativa o estética por parte del ser humano, plasmando sentimientos, emociones y percepciones de lo real o lo imaginario, con una finalidad simbólica o estética, por medio de recursos lingüísticos, sonoros o plásticos”. Y las artes plásticas se podrían definir así: “El arte es la modificación exterior de la materia para crear belleza o transmitir un mensaje”.

Entonces, arte ciudadano es el que se desarrolla en la ciudad y arte callejero el que se manifiesta en las calles, y en él hay que distinguir varias facetas, como son arquitectura, escultura, mobiliario urbano y elementos ornamentales, y lo que en este caso nos interesa, la pintura mural. Esta arranca de la prehistoria y se aplicaba sin preparación intermedia, directamente sobre las paredes pétreas de las cuevas o abrigos, pero siempre con una mínima protección, un techo o resguardo aunque fuera mínimo de la directa acción de la lluvia.

La pintura mural es aquella que no se puede mover de sitio y está supeditada al edifico que la alberga, por supuesto en su interior, ya que en exteriores solo se deben aplicar técnicas indelebles, como el mosaico, el azulejo o la decoración en tres dimensiones que pueda formar volúmenes de alguna forma, y también en materiales resistentes, como la piedra o el barro cocido. La pintura mural ha proporcionado obras gloriosas a la historia del arte, que no hace falta citar aquí.

Es sorprendente el que ese tipo de pintura, expuesto a los elementos atmosféricos, tan frágil y necesitado de protección, constituya una importante manifestación artística que va en aumento cada día y ello puede tener varias explicaciones.

a) En los últimos tiempos han salido al mercado no solo pinturas especiales, sino elementos protectores que prolongan la vida de las grandes composiciones al aire libre. Concretamente, la pintura en spray para automóviles se conserva largo tiempo al exterior.

b) La pintura es una técnica más económica que las antes citadas, como mosaicos o relieves.

c) No se precisa un edificio monumental, cualquier pared puede prestarse a ser un soporte adecuado.

d) La comodidad de la pintura en espray facilitó y popularizó la expresión gráfica popular, al perfeccionarse estéticamente los graffitti.

Y ya hemos mencionado al monstruo, pues esos letreros (llamados pintadas cuando tenían intencionalidad política), constituyen un acto vandálico cuando se realizan en espacios no aptos para ello y constituyen un problema combatido por las autoridades de todo el mundo. Pero como toda actividad humana es susceptible de mejora, esas rotulaciones han dado lugar en su parte positiva, a un estilo estético de indudable interés, siendo muy característica la proliferación de tags o simples firmas, generalmente encriptadas, un alarde identitario que podría tener una explicación psicológica.

Según algunos expertos, en el Art Grafiti, el cual el nombre del artista se puede plasmar de tres formas:

a) Tag, Tager (etiqueta) es una firma o un acrónimo de un autor o grupo o firma del grafitero, que intenta un estilo único y personalizado utilizando generalmente un color.

b) Throw-up, un conjunto de palabras, letras o un conjunto de nombres, empleándose dos colores, y c) Piece o Pieza, que utiliza como mínimo tres colores, es muy elaborado y suele necesitar varias sesiones para completarse.

El paso siguiente fue completar estas cuidadas obras, con dibujos alusivos al texto y aquí se establece la conexión con el arte culto, fruto de unas disciplinas de aprendizaje. Los artistas vieron las posibilidades y al perderle el miedo a la pintura en exteriores, aplicaron a sus a veces enormes composiciones toda la sabiduría artística acumulada durante siglos. Un factor importante han sido las técnicas para ampliación de originales, que se perfeccionaron gracias a los enormes cartelones de anuncio que anuncian los estrenos en las fachadas de los cines.

Estas grandes composiciones del Street Art o Arte callejero que van proliferando en nuestras calles se caracterizan por la monumentalidad y la poliangularidad, o sea los diferentes puntos de vista que puede adoptar el observante. Existen grandes diferencias entre grafiti y mural, pues el primero no puede desprenderse de un halo de marginalidad y rebeldía, de tribu urbana y de contracultura, por lo que a veces solo pueden entender sus mensajes ciertas personas afines ideológicamente al grafitero, mientras que la pintura mural aspira a la belleza, a una perfección estética no críptica, sino abierta a todos. Se trata de una impactante forma de expresión, tratando temas de contenido a veces intensamente sociocultural, que desea ser comprendida por todas las capas sociales.

A esta categoría corresponden las bellas obras algecireñas que motivan estas líneas. Empezaremos por la pintura existente en la plaza de Neda, que en realidad es el reclamo comercial del prestigioso centro de tatuaje Tattoo Piercing o Tattoo Kamir, rotulo que tambien figura allí. Ese estudio de tatuaje se sitúa a pocos metros, en el pasaje que comunica las calles Sevilla y Ancha. En la pintura, se representa un delicado rostro femenino rodeado por un abigarrado y surrealista conjunto decorativo en el que figuran flores, simboles de naipes, un búho, un colibrí, y hasta una lagartija. Coronando la cabeza, unas notas musicales parecen evocar unos cascos de música.

Cerca de El Corte Inglés existe un mural firmado por Shac, Leo y Einar Tuvakiya, que se titula Gracias, especiales y que representa seis rostros, de diferentes edades, sexos y caracterizaciones. En otro sector, se aprovecha el ángulo de intersección de dos paredes, para representar dos manos, muy realistas unidas formando un corazón, a ambos lados las palabras que forman el citado título. Data la obra de 2021.

También una obra de Shac se encuentra en la calle Salamanca, en el área de la plaza de Andalucía, entre el Secano y La Fuente Nueva. Se trata del retrato, en gran formato, de un popular y querido habitante del barrio Carli, que falleció hace unos años y era muy querido. Este artista algecireño realizó otro emotivo homenaje, en esta ocasión, a los sanitarios que expusieron frente a la pandemia del Covid-19. Representa una profesional de la sanidad, con una flor blanca en la mano. Esta en la carretera de Getares, frente al Hospital Punta de Europa. De Shac es muy conocido un gran pájaro que pintó cerca de la estación ferroviaria.

En el aparcamiento principal de El Rinconcillo, una amplia composición homenajea al inmortal Paco de Lucía. Sobre un fondo oscuro, y a la derecha, abre la composición un poema: “Yo que no vivo sin ti Paco, tocaré Entre dos aguas para no despertar de este sueño que me evoca viejos recuerdos…”, está firmado por Felipe El Sultán. Siguen las manos de Paco tocando la guitarra, en el centro, a una visión nocturna de playa y bahía se superpone una geométrica decoración de estilo mudéjar y el nombre del genial artista, cuyo retrato cierra el conjunto a la derecha. Es obra de dos artistas, el Ceutí Diako y el algecireño Pesto.

La singular artista algecireña Manuela Puerta, Tatina, en la calle Cayetano del Toro (barrio de la Caridad) ha representado, a modo de trampantojo, una arquitectura ficticia, con una ventana con visillos a la izquierda, un soporte con macetas a la derecha, y en el centro, un gato que intenta cazar una mariposa. Es iniciativa de la Asociación RecreArte, que se propone animar el barrio trabajando en equipo con las delegaciones de Cultura y Participación Ciudadana del Ayuntamiento, los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) y Fundación La Caixa.

En la calle Cristóbal Colón nº 17 se representa a una Chica caracol que se maquilla ante un espejito, que recuerda al mundo de Walt Disney. Es obra de Leo Barreiro, uno de los ganadores en 2023 del I Concurso de Arte Urbano, de la citada asociación RecreArte.

El ingenioso Pasaje Musical, mas que una pintura en sí, supone el perfecto aprovechamiento de un escenario preexistente. Está frente a la antigua Banda del Río, utilizando la calle en escalera que asciende la plataforma de la villa vieja. La decoración es insólita: cada escalón figura ser una tecla de piano y al lado de cada peldaño aparece una nota musical. Esta imaginativa obra se debe a Einar Ángel Ramos Beas.

Una pared del solar existente en la esquina de la calle Duque de Almodóvar con la Avenida Villanueva alberga Leyenda del tiempo, una bella composición sobre luminoso fondo azul, orientada al este, representando una niña jugando en la playa, junto a una guitarra, rodeadas ambas por una tracería. mudéjar. La niña, con una caracola vierte el agua de la vida sobre un barquito de papel que representa al puerto de Algeciras. El adorno del pelo no es casual, pues aparecen plumas en todas las obras del artista. Este es el granadino Antonio López Caro, conocido en el mundo del arte como Badi Coloreando.

El sevillano Fabián Bravo Guerrero, cuyo nombre artístico es Kato, es autodidacta desde hace 25 años y lleva 15 como profesional. Nos ha dejado una obra magistral titulada Raíces y situada en la antigua calle alameda, hoy Cayetano del Toro. La pared esta orientada al sur y por lo tanto goza siempre de una óptima iluminación. La composición es sencilla y realista: sobre un fondo de varios tonos de azul, que se oscurece en los bordes, salpicado de flores rojas, una niña toca la guitarra con total concentración. Los colores cálidos de cara, cabello, manos, ropa y guitarra destacan mágicamente sobre los tonos fríos del fondo.

Ese contraste, la volumetría de la composición, la armonía y compensación de las masas de color y los detalles exquisitamente ejecutados causan un gran impacto visual. Las proporciones son enormes (18 x 16 m) y la dificultad de la ejecución se multiplica al estar la superficie receptora dividida en varios planos, pues obedece a la morfología de una casa, donde se conserva medio patio del compartico con el existente en el espacio que hoy es solar.

Aunque escapa a lo que es estrictamente pintura, no podemos dejar de mencionar una obra realizada con una técnica no utilizada en la comarca, pero de amplio empleo en otros lugares de la geografía nacional. Nos referimos al esgrafiado existente en la calle Catana del barrio de la Caridad. Representa a dos personajes del cante flamenco, tambien con fonde de tracería mudéjar y todo conseguido al picar la superficie enfoscada y blanqueada para dejar al descubierto la superficie subyacente, de color oscuro. No hemos podido averiguar el autor, que al parecer firma con una letra S inscrita en un círculo.

Las principales intervenciones artísticas en el barrio de la Caridad se financian en un 80% por medio de los fondos Feder de la Unión Europea y es notable el esfuerzo de la Delegación Municipal de Cultura, en unión de la concejal de Fondos Europeos, Yéssica Rodríguez para embellecer y levantar el barrio.

Sobre las citadas obras de arte, solo hemos de objetar su carácter efímero…

Soledad Gómez de Avellaneda Díaz es diseñadora gráfica, maquetadora de la revista 1902 COMMITTEÉ y miembro de la asociación cultural La Trocha.