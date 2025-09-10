Los arrecifes artificiales del Puerto de Algeciras disparan la biodiversidad: 47 especies en solo diez meses

Diez meses después de su instalación, los arrecifes biomiméticos del Puerto de Algeciras empiezan a mostrar resultados sorprendentes. Las estructuras, colocadas por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) en el Muelle de Ribera del Llano Amarillo, han permitido identificar hasta 47 especies diferentes, lo que supone un incremento del 81% en la riqueza biológica respecto a la situación previa al proyecto.

El seguimiento científico, realizado con un sistema pionero que combina drones submarinos e inteligencia artificial, ha detectado cuatro grupos funcionales característicos de la fase inicial de colonización en entornos portuarios: suspensívoros, fotótrofos, carnívoros y omnívoros. Además, entre las especies presentes se encuentran tres peces de interés comercial —cabrilla, sargo y mojarra—, así como un aumento de la biomasa y de la fijación de CO₂ en las estructuras. Todo apunta a la consolidación de un ecosistema emergente con gran potencial.

Los dispositivos, denominados Life Boosting Units (LBU) y desarrollados por la startup española Ocean Ecostructures, fueron sumergidos en diciembre de 2024. Se trata de microarrecifes diseñados para reproducir el funcionamiento de un arrecife natural: ofrecen refugio, atraen microfauna y generan un “efecto guardería” que favorece el crecimiento de peces y crustáceos en muy poco tiempo.

Un tótem para acercar el mar a la ciudad

Con el objetivo de dar a conocer estos resultados a la ciudadanía, la APBA ha instalado un tótem informativo en el paseo marítimo de Ribera, frente al Llano Amarillo. El monolito explica de forma divulgativa el proyecto, incluye imágenes y un código QR que enlaza con información ampliada sobre la iniciativa y las especies observadas.

Esta actuación se enmarca en la Estrategia Verde de la APBA, que busca compatibilizar la actividad portuaria con la mejora de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. La renaturalización de espacios marinos afectados por la actividad humana es uno de sus principales retos, y la divulgación ciudadana, un eje clave en el compromiso de la institución con la sostenibilidad.