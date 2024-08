Apymeal pierde la subvención de la Junta de 2024 para promocionar el pequeño comercio

Algeciras/La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras (Apymeal) ha sido excluida de las subvenciones que cada año otorga en régimen de concurrencia competitiva la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo para impulsar el asociacionismo comercial y promocionar y dinamizar el pequeño comercio urbano. Con estas ayudas, la entidad que gestiona el Centro Comercial Abierto de la ciudad suele organizar cada año distintas actividades de promoción y animación, además de mejoras para la propia asociación y sus asociados.

En una resolución de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo con fecha del 30 de julio, Apymeal aparece como "entidad solicitante que se tiene por desistida de su solicitud" por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 13.1 b) de las bases de la convocatoria, que se refiere a la falta de información sobre el proyecto solicitado y la documentación que debe acompañar a la solicitud: "No aporta la totalidad de la documentación y no subsana correctamente. No es posible determinar subvencionabilidad del proyecto", indica del documento, emitido después de una notificación, con fecha de 4 de julio de 2024, que indicaba varios aspectos a subsanar que no estaban correctos en la solicitud. Este diario intentó ponerse en contacto con la presidenta de Apymeal, Paca Ríos, sin éxito.

Tampoco podrá recibir la subvención correspondiente a este año la Asociación de Comercio Tradicional y Mercado de Abastos de Algeciras (Actyma), en este caso porque no cumple con el requisito establecido en el artículo 4.3 a): "Estar legalmente constituidas con una antigüedad mínima de al menos dos años a la fecha de publicación de la convocatoria". Además, la Delegación Territorial de Empleo también señala que "según la información que se desprende de los presupuestos aportados, y en aplicación de lo dispuesto en artículo 6.3, los premios, obsequios y regalos promocionales o similares no son conceptos subvencionables". Esta entidad se presentó al Ayuntamiento en octubre de 2022 y la convocatoria de estas subvenciones se llevó a cabo en mayo de 2024.

El año pasado Apymeal recibió una subvención de 28.533,58 euros para elaborar un censo digital, llevar a cabo un proyecto de modernización digital de la asociación, con una app y un módulo web, actividades de dinamización en las calles, campañas de publicidad y acciones de fidelización de la clientela con la entrega de tickets de aparcamiento, material y bolsas promocionales de la app y la puesta en marcha de una ludoteca en Navidad.