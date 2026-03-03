Apadis reconvierte la antigua biblioteca de Algeciras en una residencia para personas con discapacidad intelectual

La Asociación Apadis Bahía de Algeciras ultima la transformación de la antigua biblioteca municipal Cristóbal Delgado de Algeciras en un moderno centro residencial destinado a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas. El proyecto, que ya se encuentra en su fase final, responde a una necesidad histórica en la comarca del Campo de Gibraltar, ofreciendo un recurso especializado que hasta ahora era prácticamente inexistente.

El inmueble, cedido por el Ayuntamiento de Algeciras, presentaba un estado de conservación que impedía su uso inmediato, obligando a la entidad a acometer una profunda intervención estructural y una remodelación integral de sus instalaciones. Desde el momento de la cesión, la asociación ha asumido la planificación, financiación, desarrollo técnico y ejecución de la obra, que ha incluido la demolición total del interior del edificio para adaptar sus espacios a la normativa vigente y garantizar un entorno accesible, seguro y digno para sus futuros residentes.

La gerente de Apadis, María del Carmen Portillo, ha supervisado junto a la junta directiva y los técnicos responsables de la obra la recta final de un proyecto impulsado casi en su totalidad con recursos propios de la asociación.

“Hemos querido garantizar que cada detalle de esta residencia cumpla con los estándares más altos de atención y accesibilidad, porque no se trata solo de un edificio, sino de un espacio que asegure la calidad de vida y la dignidad de quienes lo habitarán”, afirma Portillo.

El proyecto ha contado también con el respaldo de la “convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas para proyectos de inversión con fines sociales en materia de obras con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF y del Impuesto de Sociedades. Convocatoria 2025”. No obstante, la mayor parte de la inversión ha sido posible gracias al esfuerzo económico de Apadis y al compromiso de su red de apoyos, reflejando años de gestión, planificación y dedicación humana.

Con 22 plazas, la futura residencia amplía de manera significativa los recursos disponibles para personas con grandes necesidades de apoyo en la comarca. La intención de la asociación es que el centro pueda abrir sus puertas a lo largo de 2026, una vez concluyan los últimos trabajos y trámites administrativos. Este proyecto consolida la labor de Apadis desde 1967, reafirmando su compromiso con la inclusión, la dignidad y la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.