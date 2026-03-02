Algeciras se vuelca con la II Marcha Solidaria del Colegio La Inmaculada

El Ayuntamiento de Algeciras ha acogido en la mañana de este lunes la presentación oficial de la II Marcha Solidaria del Colegio La Inmaculada, un evento que busca combinar deporte, educación y solidaridad, y que se celebrará el próximo sábado 7 de marzo con salida desde la emblemática Plaza Alta.

La marcha, que dará comienzo a las 11:30, recorrerá algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, incluyendo el Parque del Lago Marítimo y el Paseo de Cornisa, hasta finalizar en las instalaciones del propio colegio. Tras completar el recorrido, los participantes podrán disfrutar de una jornada de convivencia con barra solidaria de comida casera y bebidas a precios populares, actuaciones musicales y artísticas del alumnado, rifas con regalos donados por los patrocinadores y un ambiente festivo pensado para reforzar los lazos entre familias, docentes y alumnado.

Niños durante la primera edición de la Marcha Solidaria de 2025.

Este año, la recaudación de la marcha se destinará íntegramente a sufragar los gastos de un proyecto educativo en Togo, impulsado por la ONG Signos Solidarios, vinculada a la congregación Misioneras de la Inmaculada Concepción. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad educativa y el bienestar de los niños y niñas de la escuela de Afagnan, un proyecto que el colegio considera un ejemplo de solidaridad internacional que conecta a su comunidad con realidades educativas en otros continentes.

Según recordó la nota de prensa, las inscripciones permanecen abiertas hasta las 24:00 del jueves, con un coste simbólico de 7 euros para adultos y 4 euros para menores. Este precio incluye la camiseta y el dorsal, además de la obligación de entregar un kilo de alimentos no perecederos en el momento de su recogida, los cuales serán destinados al Banco de Alimentos de Algeciras.

La cita contó con la presencia del teniente de alcalde delegado de Educación, Javier Vázquez Hueso, la directora del centro educativo, Nuria Muñoz, y Antonio Arjona, representante de las familias organizadoras.

Las actividades de este tipo no solo tienen un fin social, sino que además promueven la convivencia entre el alumnado y sus familias, estrechando los lazos de la comunidad educativa”.

Por su parte, la directora del colegio, Nuria Muñoz, agradeció la colaboración de los patrocinadores, tanto los habituales como los nuevos, y destacó la implicación del municipio y sus distintas delegaciones, así como de la Policía Local y Protección Civil, cuya asistencia garantiza el correcto desarrollo del evento.

Con esta iniciativa, el colegio La Inmaculada consolida un evento que no solo fomenta la solidaridad y el compromiso social de los jóvenes, sino que también refuerza la idea de comunidad educativa como motor de cohesión y acción social en Algeciras, uniendo deporte, cultura y cooperación internacional en una jornada que se prevé multitudinaria y participativa.