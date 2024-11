Antonio Torremocha recibe un sentido y merecido homenaje por parte de la Mancomunidad

Algeciras/El historiador y colaborador de Europa Sur Antonio Torremocha ha recibido este martes un sentido y merecido homenaje por parte de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, con la colaboración del centro asociado de la UNED y del diario Europa Sur, por su dilatada trayectoria en beneficio de la cultura campogibraltareña y como miembro destacado del Instituto de Estudios Campogibraltareños.

Compañeros, amigos, familiares y representantes de la Mancomunidad, con su presidenta, Susana Pérez Custodio, a la cabeza, respaldaron a Torremocha durante el acto en un salón de actos de Villa Smith totalmente lleno. Los asistentes destacaron el papel del homenajeado en sus distintas facetas a lo largo de su dilatada trayectoria. El alcalde de Castellar, Adrián Vaca, anunció que el Ayuntamiento chisparrero, donde fue docente durante dos años, dará su nombre a un centro cultural aún por determinar. Los participantes también destacaron su labor de defensa del patrimonio, como su papel en la salvación de las murallas medievales de Algeciras, en 1995, cuando era director del Museo Municipal.

El director de Europa Sur, Javier Chaparro, destacó el papel de Antonio Torremocha como narrador. "En cada uno de sus libros se mete de lleno para describirnos, a través de las miradas de sus personajes, la Algeciras del siglo XII tras la invasión musulmana; la Algeciras medieval, con la batalla del Salado, o la Algeciras moderna de primeros del siglo XX con Antonio Meulener: el Oppenherimer español, como protagonista".

"Al igual que un periodista, Torremocha hace sus descripciones al modo unamuniano, deteniéndose en la intrahistoria de esas personas, convertidas en personajes, que con su tránsito por la vida van marcando la historia de las ciudades. A veces son reyes, príncipes o califas, y otras carpinteros, grumetes de goletas o ayudantes de laboratorio, pero entre todos componen el paisaje de sus novelas, historias ficcionadas que describen a la perfección un instante detenido en el tiempo o una batalla librada durante horas", destacó Chaparro.

El homenajeado señaló su agradecimiento a todos los participantes que, desde un sentido afecto, glosaron y ponderaron su figura y realizó un recorrido por todas las notables e importantes aportaciones que, desde el mundo de la cultura, han sido esenciales para el progreso de la sociedad campogibraltareña. Entre ellas destacó la actividad y valor académico de la UNED, el IECG y el Museo Municipal de Algeciras y la contribución a la cultura del diario Europa Sur.

Nacido en Algeciras en 1950 y licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Historia Medieval, Antonio Torremocha ha sido profesor agregado de Bachillerato y profesor tutor de Historia Medieval en la UNED. Entre sus múltiples facetas, fue director del Museo Municipal de Algeciras y también es Académico de Número de la Academia Andaluza de la Historia; Miembro Numerario de la Sociedad Española de Estudios Árabes; Miembro Numerario de la Asociación Española de Arqueología Medieval y Miembro Numerario del Instituto de Estudios Campogibraltareños.

Tiene numerosas publicaciones, entre investigaciones y novelas. Sus más recientes obras son El héroe traidor (2024), novela que cabalga entre los siglos XV y XVI y que tiene como protagonista a Pedro Bereterra, hombre nacido en Navarra que abandonó por ambición el cuidado de ovejas en el valle del Roncal, en el Pirineo, que fue corsario, inventor de productivos usos de la pólvora para la artillería e ingeniería militares, que logró ser capitán general de los españoles y que ocupó la misma responsabilidad, además de la de almirante, para los franceses.

De su pluma igualmente han salido historias como Antonio Meulener: el Oppenherimer español. Esta novela de 2023 relata la historia de un visionario nacido en Algeciras que podría haber cambiado el curso de la historia a través de sus inventos militares a las puertas de la Primera Guerra Mundial pues a punto estuvo de darle a España un arma de destrucción masiva.

Aunque buena parte de su trayectoria ha estado dedicada a la investigación histórica, Torremocha se encuentra ahora centrado en la producción de novelas históricas, tal y como reconocía en una reciente entrevista a Europa Sur. "Yo he disfrutado mucho durante cuarenta años de vida como historiador. He publicado veinticinco libros sobre el Campo de Gibraltar, he hecho congresos, más de cien artículos. Pero llegado el momento, cuando me jubilé, ser historiador era complicado. La Historia tiene campo, pero, por ejemplo, mi libro sobre 3.000 años de historia del puerto de Algeciras, que tiene 2.000 notas a pie de página, supuso cinco años de trabajo. Cuando me jubilé dije, mira, todo eso está en mi mente; entonces se acabó ya el de empezar a buscar", subrayaba.

Otra faceta cultivada por Torremocha es la pintura, principalmente las acuarelas, de las que expuso recientemente una selección en el Museo Cruz Herrera de La Línea.