Amigos del Teatro abrirá su segunda edición de 'Uno de los nuestros' con Farah Ahmed

Una escena de la obra 'Seguramente vendrán mañana', que abrirá la segunda edición de "Uno de los nuestros"

La Asociación Cultural de Amigos del Teatro (ACAT) José Luis y Maru abrirá el día 30 de este mes de noviembre la segunda edición de "Uno de los nuestros", una programación de obras en las que participan esta vez actrices algecireñas, bien por nacimiento o porque se han educado en la escuela teatral de la ciudad. Este último es el caso de Farah Hamed, que llegará como parte del elenco de Seguramente vendrán mañana, primera obra del nuevo ciclo que se representará en el teatro Florida.

Hamed, que fue nominada en 2008 al Goya como actriz revelación por su papel en Retorno a Hansala, película cuyo rodaje se realizó en gran parte en Algeciras, compartirá escenario con Cristina Carrascosa, Inma González y Marina Miranda. Seguramente vendrán mañana está dirigida por Carmen Ruiz-Mingorance y el texto es de Esther Pérrez Arribas.

Cuenta la espera, la larga e inacabable espera de Pepa y Cipri, "desde hace 88 años, para ser desenterrados de fosa y cuneta respectivamente. Ellas esperan, esperan, esperan… el momento de que alguien las saque de improvisadas sepulturas para ser enterradas respetuosa y dignamente". La obra se enraíza en textos del dramaturgo irlandés Samuel Beckett, especialmente en la famosa Esperando a Godot, escrita en 1940 y que se ha representado muchas veces y en diferentes contextos culturales y políticos.

En palabras de la directora del montaje que se representara en Algeciras, Carmen Ruiz-Mingorance, las protagonistas de Seguramente vendrán mañana "quieren descansar en paz y salir de ese anonimato maltratador que las desconcierta y las humilla; ellas esperan… y esperan… y esperan… y siguen esperando el momento de recuperar su dignidad y su historia. Lo llevan haciendo durante cada segundo, cada minuto, cada hora y cada día de los casi noventa años que llevan bajo tierra, de forma infame, pero no olvidadas".

La ACAT José Luis y Maru incluye en la segunda edición de "Uno de los nuestros" otras dos representaciones, Las Nietas, el próximo mes de enero, y Las de William, que cerrará el ciclo en abril de 2026.