Alta tensión en el Pleno de Algeciras por la situación económica del Ayuntamiento

Si se habla de dinero, saltan chispas en el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras. Así quedó en evidencia este viernes durante la sesión ordinaria de noviembre, que navegó por los cauces normales del debate político antes y después de que el orden del día pusiera sobre la mesa la situación económica municipal. A ese palo se agarran el PP y el PSOE para atizarse de lo lindo, con momentos de mucha tensión, cruce de acusaciones e incluso salidas de tono que se disuelven en cuanto se cambia de tercio.

El Pleno se tornó agrio cuando la delegada de Hacienda y Personal, María Solanes, anunció que el Ayuntamiento había logrado reducir en octubre a 39 días el periodo medio de pago a proveedores y que en diciembre, con el cierre del último trimestre, esperaba anunciar que incluso había bajado de ahí. Habló la concejala de los 122 millones que el Ayuntamiento debía cuando gobernaban los socialistas y dijo que entre octubre, noviembre y diciembre, el municipio abonará 25 millones de euros a las empresas que le dan servicios o materiales y que están esperando a cobrar. Entre julio y septiembre, dijo, más del 60% de los pagos se produjeron dentro del periodo legal, lo que revela "un modelo de buena gestión financiera".

A Rocío Arrabal (PSOE) no le parece que un Ayuntamiento que va a alcanzar "el millón de euros de intereses de demora cuando acabe el año (84.000 euros en octubre)" tenga nada que presumir. Habló la socialista de "caos económico" como demuestra "todas las empresas que han tenido que acudir al Juzgado Contencioso-Administrativo desde septiembre de 2023". Ximénez, encargada de instalar el alumbrado especial de Navidad, ha cobrado, según afirmó Arrabal, gracias a un crédito ICO solicitado por el Ayuntamiento. Si no fuera por ese dinero, Algeciras no tendría luces navideñas, apostilló. La Asociación Cultural Carnavalesca Algecireña (ACCA) ha percibido la subvención anual después de denunciar el impago en los medios de comunicación, explicó.

Tanto Arrabal como Antonio Gallardo (Vox) aseguraron que el anuncio de Solanes no casaba con los datos que se reflejan en el informe de la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, donde aparece que el Ayuntamiento tarda 124 días de media en pagar a sus proveedores. "Viene a reírse de nosotros", espetó Gallardo a la responsable de Hacienda. La cuestión es que ese informe se refiere al trimestre que cierra septiembre y Solanes se había referido a octubre cuando habló de 39 días, un mes después. Respecto al resto de acusaciones, también negó la mayor. El pago al Carnaval, por ejemplo, fue aprobado el 7 de noviembre, mucho antes de que se produjera la denuncia pública.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, durante el Pleno de este viernes. / Vanessa Pérez

Hay, entiende el PSOE unos "malísimos datos económicos" que, aunque se maquillan con los préstamos del Gobierno, no evitan que suba la deuda bancaria, incrementada en más de 16 millones en los últimos meses en un Ayuntamiento que está "intervenido", según palabras de Arrabal. Por entonces se había elevado ya la tensión. Los concejales se acusaron de faltarse el respeto, de imitarse con sorna, de hacerse burla por la falta de argumentos de uno y otro para criticar al contrario. "Traiga un solo papel que diga que este Ayuntamiento está intervenido", dijo Solanes, antes de defender la bajada de impuestos que a su juicio ha realizado el Gobierno de Landaluce en los últimos 13 años. Para respaldarla mostró varios casos concretos de lo que pagaban entonces algunos ciudadanos y de lo que pagan ahora.

Arrabal se quejó de la falta de transparencia del Ayuntamiento, que afirmó que le niega informes y anexos de veinte decretos de Tesorería y datos sobre "65 procedimientos judiciales abiertos, varios de Algesa, mientras se niega a convocar el consejo de administración". "Se nos usurpa el derecho a tener esa información", critico la socialista, que censuró la falta de un informe de viabilidad actualizado del servicio de retirada de vehículos abandonados. Este año van 242 retirados cuando el pliego decía 50, subrayó. También criticó la apertura del Llano Amarillo sin terminar, las cifras de desempleo en la ciudad e incluyo el cierre de las fuentes del municipio. El propio alcalde explicó que están así por una orden de la Consejería de Salud y Familias tomada por precaución tras la detección de una bacteria contagiosa en otro punto de la Comunidad.

Solanes acusó a Arrabal de decir "barbaridades y argumentó que todas las facturas pasan por la Comisión de Hacienda, al igual que la lista de proveedores a los que se les debe dinero, por lo que el PSOE tiene los datos. "Saca la bandera del desempleo, ¿le puede explicar a los ciudadanos dónde está el dinero que se gastaron en putas y en coca en la Junta de Andalucía? ¿Le puede explicar a los ciudadanos con ese dinero qué se podía haber hecho?", apostilló.

Al margen del agrio debate económico, la delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Conesa, lanzó un "mensaje de tranquilidad" a los 1.200 usuarios de la Ayuda a Domicilio tras la suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato para la prestación de este servicio después de que técnicos municipales detectaran un error que podría conllevar a una mala interpretación en el pliego que podría haber llevado al Ayuntamiento ante la Justicia. El fallo se subsanará mientras siguen trabajando las 400 cuidadoras.

Además, se aprobó la inclusión en el inventario de bienes del Ayuntamiento de la pasarela sobre el río Cachón construida por el Grupo SAM dentro del paquete de medidas para evitar inundaciones en la Colonia San Miguel y La Menacha.

También fue aprobada una moción del Grupo Municipal Socialista para la construcción de un centro de estancia diurna para mayores en La Piñera y la presentada con motivo del Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Pleno dio el visto bueno a la presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a dotar de un Marco Jurídico estable que favorezca la transición energética en el Campo de Gibraltar. Fueron rechazadas las presentadas por el Grupo Municipal VOX sobre un plan de adecentamiento y mejora del polígono industrial Cortijo Real y la relativa a la urgente actualización, adecuación y desarrollo de actuaciones del Plan de Emergencia Municipal de Algeciras.