Los algecireños Miguel Carreño y Manuel Delgado Cerro reciben la Medalla Pro Ecclesia de la diócesis de Cádiz

La Catedral de Cádiz ha sido escenario este domingo de la entrega de seis nuevas Medallas Pro Ecclesia Gadicense et Septense, un reconocimiento de la diócesis a la labor callada y comprometida de los laicos en favor de la Iglesia. Entre los distinguidos figuran Miguel Carreño y Manuel Delgado Cerro, ambos de Algeciras, cuyos nombres han sonado con fuerza en un acto cargado de emoción, presidido por el obispo Rafael Zornoza.

Carreño fue distinguido por su compromiso con Cáritas y el acompañamiento a personas sin hogar en la ciudad, donde ha desarrollado durante años una intensa labor de apoyo y escucha a quienes más lo necesitan. Delgado Cerro, que ha sido presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías durante los últimos años, recibió la medalla por su trayectoria vinculada al mundo cofrade, en la que ha sabido conjugar la devoción a las hermandades con una intensa labor social, poniendo siempre la fe en acción.

El obispo Zornoza, en sus palabras, subrayó que el servicio de los premiados “no ha buscado notoriedad ni recompensa, sino que ha brotado de una fe sincera y coherente”. “Habéis dejado mucho tiempo, mucho esfuerzo y vuestros propios bienes atendiendo a la catequesis, la caridad y la vida cristiana. Esto es poner en práctica lo que dice Jesús”, añadió.

Perfil de los galardonados algecireños

Miguel Carreño, nacido en Larache en 1947, es un hombre de fe y acción cuya vida se ha caracterizado por el compromiso, la entrega y una gran capacidad de trabajo. Tras su jubilación en 2000, se incorporó a la parroquia de La Palma en tareas administrativas y, junto a su esposa María José Giner, dirigió durante dieciséis años los cursos matrimoniales. En 2016 fue nombrado coordinador de Cáritas Diocesana de Algeciras, donde impulsó campañas tan significativas como la recogida de juguetes para repartir entre todas las Cáritas parroquiales de la ciudad. Actualmente continúa en Cáritas de La Palma como administrador y acompañando a personas sin techo, además de formar parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad de La Palma como tesorero. Hombre de profunda formación cristiana, ha cimentado su vida en las enseñanzas de San Agustín.

Manuel Delgado Cerro, nacido en Algeciras en 1952, procede de una familia cristiana y trabajadora que le transmitió el valor del servicio y la entrega. Su vida laboral se desarrolló en la Compañía Trasmediterránea durante más de 46 años, pero desde niño mostró un espíritu solidario colaborando en proyectos sociales y parroquiales. Casado con María Isabel desde hace cinco décadas, es padre de dos hijos y abuelo de tres nietas. Su trayectoria cofrade ha sido muy intensa: ha ocupado cargos en las hermandades del Cristo de Medinaceli, la Esperanza y el Rocío, además de presidir el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, impulsando hitos como la primera Procesión Magna y la Magna Mariana. Durante 12 años dirigió la Hermandad de Medinaceli, destacando la restauración de la capilla de San Isidro. Siempre comprometido con la acción caritativa, ha apoyado a los más necesitados, colaborado con becas para el Seminario y ofrecido ayuda a distintas parroquias. Su vida refleja coherencia, servicio y un profundo compromiso con la Iglesia.