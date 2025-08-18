El algecireño Manuel Campos gana el Concurso de cante por Livianas de Puerto Real

El cantaor algecireño Manuel Campos resultó ganador de la final del XLII Concurso de cante por Livianas organizado el pasado fin de semana por la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real. El evento se trasladó hasta el Centro Cultural Rosa Butler, en el Paseo Marítimo de la ciudad, y contó con la participación de los cuatro cantaores que habían obtenido el pase a esta final: Manuel Campos (Algeciras), Tamara Aguilera (La puebla del Río, Sevilla), África Granados (Torrecera) y Juan Berrocal (Medina).

Después de una decena de semifinales que se celebraron en la sede de la Peña y en la que participaron casi cuarenta cantaores y cantaoras, la gran final contó con un amplio respaldo del público, que pudo acceder al Centro Cultural de forma gratuita. Al final de la noche, el jurado compuesto por Antonio Traverso, José Soria y Rocío Fantova, que actuó también como presidenta, dio a conocer el fallo.

Fue el cantaor de Algeciras, Manuel Campos, el que se hizo con el primer premio del concurso. El algecireño, que ya había ganado este veterano certamen en el año 2000 y en 2018, participó acompañado a la guitarra del puertorrealeña Pablo Heredia, que hizo de guitarrista oficial de la final.

El segundo premio del concurso lo obtuvo la cantaora de Puebla del Río(Sevilla), Tamara Aguilera, que además obtuvo el primer premio en la modalidad de cante libre, con una fabulosa soleá.

El cantaor de Medina, Juanito Berrocal, ganó el tercer premio del concurso de livianas y el segundo premio del concurso de cante libre, mientras que la cantaora de Torrecera, África Granados, se hizo con el cuarto premio del concurso oficial.

Fue una final de alto nivel, con cuatro grandes figuras del flamenco, de las que el público disfruto. Además, el cartel contaba con dos artistas invitados. El baile lo puso una joven puertorrealeña, Sara Caro, que derrochó arte con una actuación de gran nivel. También como artista invitado participó una de las grandes figuras del flamenco gaditano. Juanito Villar, una leyenda del cante, regresaba a la Peña para disfrute de los aficionados

Con la entrega de premios, en la que participó la alcaldesa, Aurora Salvador, y el presidente de la Peña, Andrés Bernal, se cerraba una noche flamenca y una edición de un concurso que arrancó en el mes de mayo.