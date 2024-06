El algecireño Lamine Thior y la serie 'La Ley del Mar', Premio Cruz Roja de Mónaco por sus valores

Algeciras/La ley de mar, una miniserie basada en hechos reales que recrea la historia de un pesquero que en 2006 rescató a un grupo de inmigrantes subsaharianos en aguas internacionales del Mediterráneo, ha sido reconocida con el Premio Cruz Roja de Mónaco por “reflejar los principios del derecho internacional comunitario”. Uno de sus protagonistas, el algecireño Lamine Thior, fue el encargado de recoger el premio durante la gala de clausura del 63º Festival de Televisión de Montecarlo.

Le acompañaron el director Alberto Ruiz Rojo y los productores Rafael Parbus, David Troncoso y Flipy, quien declaró que “La ley del mar ha sido galardonada en el con el Red Cross Award, un premio que nos hace especial ilusión porque reconoce una producción de ficción que trata los siete principios fundamentales de Cruz Roja: humanidad, imparcialidad, independencia, neutralidad, caridad, unidad y universalidad, valores que fueron la base de la historia que queríamos contar”.

Más de 1,5 millones de espectadores siguieron esta miniserie de tres capítulos a través de TVE, que la emitió a comienzos de este 2024. Ahora la ficción comienza su periplo por diferentes festivales.

"¡¡Lo hicimos!! ¡¡Lo hicimos!!", ha publicado Lamine Thior en sus redes sociales. "Qué bonito formar parte de proyectos que tienen ese aire transformador, que no sólo se quedan en el entretenimiento, sino que van más allá. Mi madre me ha dicho que solo ha podido ver un capitulo de los tres que tiene nuestra serie La ley del mar, porque le trae demasiados recuerdos dolorosos". Fatou Thior llegó a Algeciras en una patera cuando Lamine solo contaba con dos años. En esta ciudad se estableció, echó raíces y crio a su hijo, ahora convertido en actor y humorista de éxito.

"Soy afortunado, porque he tenido la tremenda suerte de encontrarme por el camino a personas maravillosas, que han confiado en mi, que me han escuchado, que me han enseñado, con las que me he reído, he llorado y hemos gritado. Soy muy afortunado de entender el valor que realmente tiene toda nuestra existencia y es la de echarnos una mano cuando podamos hacerlo", reflexionaba Lamine Thior con el Premio Cruz Roja de Mónaco entre las manos.

"Gracias mamá por inculcarme los valores que tengo y defiendo: amor, comprensión, humanidad y humildad; y gracias a la vida por permitirme vivirla", concluía el algecireño.