El algecireño Ismael Pinteño gana la 67 Competición de Ilustración de Communication Arts

El ilustrador algecireño Ismael Pinteño ha ganado el prestigioso premio que cada año concede la revista Communication Arts. Su más reciente obra, la ilustración de La caída de la Casa Usher, de Edgar Allan Poe, editada por Minotauro y que fue presentada en Algeciras en marzo de 2025, se ha alzado con el máximo galardón en la 67 Competición de la Ilustración que se ha celebrado en California.

El jurado ha destacado "la alta calidad artística y la coherencia visual de las ilustraciones, en diálogo con la atmósfera oscura y psicológica del texto". La editorial Minotauro, que ha sido la primera en celebrar el reconocimiento, ha destacado que es "un premio internacional de referencia que posiciona al autor, y a esta edición, en el contexto más destacado de la ilustración actual". Minotauro ha dado la enhorabuena a Ismael Pinteño "y a Poe" en sus perfiles en redes sociales.

Communicatión Arts es la principal publicación en comunicación visual y la mayor revista creativa del mundo, especializada en la difusión de trabajos y campañas por su diseño, fotografía.

El jurado de la edición 2026 ha contado con la participación de destacados profesionales del sector de la creatividad, entre los que han figurado la británica Suzanne Dean, directora creativa de Vintage, de Penguin Random House, Christine Foltzer, directora artística sénior de Tor Publishing Group, o la ilustrdora española Sonia Pulido.

Pinteño, en entrevista concedida a Europa Sur, explicó que en su concepción gráfica de La caída de la Casa Usher la oscuridad se lleva por dentro. "Quise hacerlo con una grafía romanticista, que fuera de Bécquer, en la que están los cementerios, el amor por medio, el más allá, los fantasmas", confesó.