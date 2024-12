El algecireño Alexis Morante estrenará en 2025 'Odisea', la película biográfica del artista Ozuna

Algeciras/El director de cine algecireño Alexis Morante estrenará en 2025 Odisea, una película biográfica del artista urbano puertorriqueño Ozuna, que espera que sirva "de inspiración a niños y jóvenes" para alcanzar sus sueños "y no se rindan hasta lograrlos".

"Es una película que afronta una forma de narrar novedosa para retratar la esencia de una estrella interplanetaria de la música actual que, lejos de perder sus raíces, las lleva al primer plano de una historia llena de sentimiento e inspiración", explicó el cineasta algecireño, que tiene en cartelera ¿Es el enemigo?, la película que narra las vicisitudes en la guerra civil española del humorista Miguel Gila.

"Odisea es un proyecto que trabajamos con mucha dedicación, con el objetivo de que mi historia pueda servir de inspiración a niños y jóvenes a que no paren de perseguir sus sueños y no se rindan hasta lograrlos", dijo Ozuna en un comunicado de prensa. "Todos tenemos la capacidad de hacerlo a pesar de los obstáculos que se nos enfrenten en el camino; yo soy un vivo ejemplo de eso", afirmó Jan Carlos Ozuna, nombre de pila del artista.

Película biográfica

Alexis Morante -director de documentales biográficos de artistas como Alejandro Sanz y David Bisbal- está al frente del primer proyecto que Ozuna estrenará bajo su propia casa productora, Bear with Oz Films.

La trama narra el recorrido de Ozuna a lo largo de una vida llena de altibajos -tanto en lo personal, como en su trayectoria musical- marcada por lecciones, contratiempos, superación, amor y, sobre todo, mucha humildad y perseverancia.

Sexto proyecto en el cine

Odisea, cuya fecha de estreno se desconoce y fue filmada en República Dominicana, Puerto Rico y Nueva York, cuenta con un guion original escrito por el dominicano David Maler y la española Almudena Ramírez (‘La Casa de Papel’, ‘Tiny, el gran cambio de violeta’).

Para Ozuna, este representa su sexto proyecto cinematográfico. Los otros son ‘Qué León’ (2018), ‘Qué Leones’ (2019), ‘Tom & Jerry Movie’ (2021), ‘F9’ (2021) y ‘Father of the Bride’ (2022).

Alexis Morante

Alexis Morante nació en Algeciras en 1978. Es titulado por la Universidad de Cádiz y obtuvo el premio extraordinario al mejor expediente de su promoción. Posteriormente se trasladó a Suecia, donde cursó estudios de cine en la Karlstad University, y después a Cuba, donde ingresó en la prestigiosa Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños para culminar su formación en Estados Unidos tras conseguir una Beca Talentia, que le sirvió para realizar un Master Fine Arts en Dirección de Cine en Nueva York y Los Ángeles. Su carrera profesional, a caballo entre California y España, está plagada de éxitos y reconocimientos: desde un Grammy Latino hasta tres nominaciones a los Premios Goya pasando por el Cortogenia o el Jameson Notodo Filmfest. Ha recibido varias nominaciones a los Premios Goya, Forqué y Platino.

Es socio y co-director de la productora hispano-americana 700G Films y ha dirigido tres largometrajes de ficción (El Universo de Óliver, Odisea, ¿Es el enemigo?). Además de algunos de los cortos más premiados de los últimos años (Bla Bla Bla, Matador on the Road; Voltereta), ha realizado videoclips para artistas de primer nivel en el mundo Latino y anglosajón (David Bisbal, Carrie Underwood, Bunbury, Macaco, Fito y Niños Mutantes) y ha dirigido campañas publicitarias para primeras marcas (Coca-Cola, Línea Directa, Omnitel, Sprinter, Once, ViveSoy). Es el autor de guiones de largometrajes y series de ficción avalados por Media European Program.

En la última década además ha dirigido varios largometrajes documentales estrenados en salas de cine de España y América: Bunbury: El Camino más Largo, estrenada en el Festival in-Edit con distribución Internacional de Eagle Rock Entertainment y Prime Video; ha cofirigido Sanz o que fui es lo que soy, la película documental de la superestrella de la música Alejandro Sanz, ganadora del Latin Grammy, producida por Telecinco Cinema y Sacromonte Fílms y con estreno en cines de España y Latino América que fue directa al Top Ten en su primera semana de proyección; Camarón: Flamenco y Revolución. co-producida por Canal Sur y Medigevents, estrenada en más de 90 salas de cine en España y con gran éxito de crítica; Héroes: Silencio y Rock & Roll y Bisbal, el documental, un original de Movistar Plus+ pre-estrenado en el Festival de Vitoria que llegó a colocarse como el producto de no-ficción más visto en la historia de la plataforma. Además, ha dirigido y guionizado la tercera temporada completa de Acoustic Home'una serie de 10 capítulos en formato documental musical producido por Sony Musie Vision para HBO Max.