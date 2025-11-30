"Algeciras tiene muchas otras temáticas para el cine que no sean solo narcotráfico"

Es aficionado al cine, pero es algo más que cinéfilo sin llegar a ser cineasta. Francisco Rodríguez Prieto, más conocido en el mundo del cine y entre sus amigos como Paco Fox, nació en Algeciras, ciudad a la que vuelve varias veces al año desde Madrid.

Trabaja y vive en la capital de España, donde organiza un festival de cine malo que el año próximo alcanzará su decimoquinta edición. Pero su manera de ganarse la vida es seleccionando las películas que luego se exhiben en la principal plataforma televisiva española, Movistar Plus+. Y mantiene otros foros, una multiplicación de presencias que es posible por su constancia y por su mirada un tanto burlona sobre la vida y sobre lo que le gusta, lo que llega a provocar en quien le entrevista alguna pregunta con ironía descarada.

Paco Fox nació al cine viendo Superman. Ahora duda si fue desde uno de los palcos que tenía el Florida o en el desaparecido cine Fuentenueva. Empezó a proyectar películas en instituto Mixto II, hoy conocido como IES Kursaal, con el permiso de uno de sus profesores, Francisco Cubillas, cuando estudiaba tercer curso de lo que en aquel momento se denominaba Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). Corrían los primeros años de la década de los noventa del siglo XX.

"En ese tiempo no había nada cinematográfico en Algeciras. Un año después de empezar las proyecciones, en la Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano recuerdo que di una charla sobre cine con mi amigo Sergio Benítez, que sigue viviendo aquí. Dije cosas que ahora demuestran que no tenía idea. ¡Qué imbécil! En mi época no había mucho más que las proyecciones de cine fantástico de Ángel Gómez en la Escuela Politécnica".

CUTRECON aborda el cine como experiencia comunal

Pregunta.¿Cómo explicaría qué hace?

Respuesta. Una pregunta casi idéntica me la hizo un crítico de cine que me entrevistó en el Festival de Sevilla, que me confesó que encontró millones de cosas sobre mí en internet. A nivel profesional, compro cine extranjero desde hace bastante tiempo, pero a nivel Paco Fox -porque el otro es Paco Rodríguez- pues hago muchísimas cosas. Tendría que apuntarlas en algún lado, hacer una lista.

P.A ver.

R.Por lo que soy más conocido es por ser podcaster, ya que ahora participo en Tiempo de Culto. Al menos hace dos veranos estuvimos en segunda posición de los podcasts de cine más escuchados de España. Tengo un blog de culto desde 2006, porque soy una persona muy constante. Soy director de cine porque yo he hecho una peli, casi amateur, que se hizo por crowfunding y fue por las risas. También es verdad que protagonicé otras dos, pero eso no quiere decir que sea actor. Doy charlas con mi amigo Ángel Codón en las que ponemos una película. Soy también youtuber, y... tengo un festival de cine malo, Cutrecon.

P.¿Por qué hacer ese festival?

R.Es muy raro, muy complicado de explicar. Hay que saber reírse de sí mismo. Es un festival que aborda uno de los mayores valores del cine que se está perdiendo, que es el cine como experiencia comunal. A raíz de hablar dentro de una proyección, que es una cosa que no se debe hacer en otro contexto, pero de hacer chistes a la pantalla, reírse juntos, aplaudir, se crea una experiencia distinta a verlo en casa.

P.Hasta los mejores tienen sus malas películas.

R.Con excepciones, nadie dice voy a hacer una mierda, pero te sale. Cualquier película que te imagines, aunque sea Emmanuelle 2 la antivirgen, va a tener una persona que piense que es maravillosa. Todo el mundo puede tener un mal día, pero no solo una persona tiene un mal día, nunca olvidemos que el cine arrastra desde los años 60, más bien los 50, que hay Cinemax, el tema de la teoría del autor. Y, hombre, el cine es un arte colaborativo.

P.¿Dónde proyectan?

R.Ahora lo hacemos por el mes de febrero entre la Universidad Complutense, con las sesiones gratuitas, y en el Cine Paz, que está en Glorieta de Bilbao.Y el fin de semana, que es más difícil encontrar en Madrid un sitio, nos vamos al Palacio de Hielo, que está un poquito lejos, pero hemos descubierto que es muy cómodo tenerlo ahí todo controlado.

Paco Fox en la Plaza Alta / Claudio Palma

P.Demuestra tener una vastísima cultura cinematográfica.

R.Porque no solo me he dedicado a los estrenos, como muchos compañeros de profesión, sino que también llevo lo que se llama librería. La definición suele fluctuar según quién te vende y el precio que te quiere cobrar, pero cualquier película, digamos, que tenga más de tres-cuatro años ya es librería. Cubro desde El Chico de Chaplin hasta Misión imposible.

P.¿Cultura de usuario criado en videoteca?

R.Los que tenemos bastante memoria visual se nos queda de tanto videoclub. Yo estaba todo el día en el Videoclub Plaza, porque estaba completa y absolutamente enamorado de María Quirós. Es que esa voz, madre mía.

P.¿Cómo explicaría Algeciras desde el punto de vista cinematográfico?

R.Algeciras tiene un problema grave. En reuniones de selección de películas en las que participo, si sale Algeciras, la película va a ser de narcotráfico. Es un poquito frustrante porque cinematográficamente, más allá del narcotráfico, por mucho que yo me quejo mucho de la ciudad en sí, todo el entorno de la Bahía tiene más posibilidades. Puedes tirar unos planos cojonudos desde el puerto del Cabrito, crear un ambiente muy interesante. No te digo que esto sea Nueva Zelanda, pero te puedes ir a rodar en la parte baja del pueblo y luego ir al río de la Miel,

P.O al bosque de niebla.

R. ¡Claro, claro! Cogía musgo para el belén allí. Si es que el clima del Campo de Gibraltar es otra cosa. Me parecía muy extraño que cuando yo era joven, en toda la historia de Algeciras había habido solo un director de cine, Carlos Fernández, que hizo Fermín Salvochea, listo para la sentencia. Ahora de repente hay actores y directores. Me alegra mucho porque esto era un erial en los ochenta y noventa.

P.¿Piensa que para ser de Algeciras hay que tener mucho sentido del humor?

R.Eso dice un amigo mío de Vigo, con el que empecé un blog. Es editor de televisión y de cine, y somos personas que nos tomamos las cosas muy a broma. Pero también siento orgullo, aunque yo me río prácticamente de todo.