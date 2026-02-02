Algeciras pedirá a la Junta la posible suspensión de las clases ante el temporal del miércoles

El Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado que solicitará a las Junta de Andalucía la posible suspensión de la actividad lectiva para el próximo miércoles 4 de febrero, ante la previsión de avisos naranja por viento, lluvia y fenómenos costeros en la ciudad.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha explicado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado tres alertas naranja: viento de poniente con rachas de hasta 100 km/h, lluvias de hasta 100 mm en 12 horas y fenómenos costeros de fuerza 8. Aunque las rachas de viento serán ligeramente inferiores a las registradas la semana pasada, se esperan mayores precipitaciones, por lo que la situación requiere medidas preventivas urgentes.

El Ayuntamiento adoptará acciones similares a las de la semana pasada, como el cierre de parques, cementerios e instalaciones deportivas al aire libre, y pedirá la coordinación de otras administraciones para minimizar riesgos, incluyendo la posible suspensión de clases en los centros educativos.

Landaluce ha instado a vecinos, empresas e instituciones a extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y zonas de riesgo, y a anticipar cualquier medida de seguridad antes de la llegada del temporal.